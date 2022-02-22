原标题：冬奥会之后，冰雪经济如何持续“高温”

近年来，冰雪产业在素有火炉之称的长沙迅猛发展。这一现象当然有北京冬奥会的“加持”，但北京冬奥会的闭幕并不意味着冰雪经济的降温。近些年培育起来的冰雪运动的群众基础，以及产业链的形成，正成为冰雪经济热下去的根基。

“哥哥在飞！”2月20日中午，长沙德思勤城市广场四楼的欧悦滑冰俱乐部里，5岁的小女孩恬恬站在玻璃围栏外，指着在冰场上自由驰骋的哥哥小彬喊道，脸上尽是跃跃欲试的模样。

家住长沙雨花区的林女士介绍说，10岁的儿子小彬之前就学过轮滑，前年开始迷上了滑冰。“花了2000多元上了10节课后，现在已经像模像样了，甚至能做些有点难度的动作。”她说，这个寒假，小彬带着妹妹看冬奥会比赛节目，边看边比画着动作。到了周末，她会带着一双儿女来冰场锻炼。

青少年热衷冰雪运动

这个寒假，长沙的冰雪运动热度很高。无论是长沙湘江欢乐城欢乐雪域、“三只熊冰雪王国”室内滑雪场，还是国金中心的大零溜冰场，来玩的人都络绎不绝。在湘潭九华工业园工作的薛琳子一家专程来到长沙湘江欢乐城滑雪。踏上滑板从130米长的滑雪道飞驰而下，刺激又爽快。她告诉中青报·中青网记者，“以前总觉得滑雪离我们南方人的生活很远，现在离家不远有了这么好的滑雪场，为培养孩子的兴趣爱好提供了新场景。”

长沙市大王山旅游度假区的湘江欢乐城欢乐雪域位于地下36米处，常年保持零下5℃的气温，面积达到了3万平方米，拥有世界第五大的室内滑雪场，8000平方米的室内滑雪道，一年四季都有众多滑雪爱好者慕名而来。

“今年春节恰逢北京冬奥会，冰雪运动越来越火热。地处南方的长沙市民已把滑雪列入了常玩项目。”湘江欢乐城欢乐雪域相关负责人介绍说，近一个月，到这里游玩的游客人数上涨了近200%。

20日下午，在长沙首家投入运营的室内滑雪场“三只熊冰雪王国”里，两条滑雪初级赛道上，很多学生在学习滑雪。“三只熊冰雪王国”负责人王军告诉中青报·中青网记者，寒假期间学员以幼儿园小朋友和小学生居多。随着冰雪运动逐渐升温，今年寒假很多中学生和大学生也加入学习队伍，人数涨幅达30%。今年春节前后长沙大雪连连，也激发了市民的兴趣。长沙一些大型商超购物中心都配设有溜冰场，这些地处城市核心地段的专业性场馆近期人气爆棚。

长沙国金中心的大零溜冰场于2018年5月开业。这座以国际标准建设的专业综合性溜冰场，自开业以来，工作日每天的客流达到400人次，周末和节假日每天达到800人次。今年2月13日，记者在国金中心看到，200多名青少年在场内尽情玩耍，不少家长也带着孩子在场内亲子互动。由于地处大型购物中心，冰场除了自身消费火爆以外，还为商超的住宿、餐饮及购物带来了大批客源。

冰雪运动带热消费

地处长江以南的长沙受自然条件限制，滑雪溜冰场多以室内人工造雪为主。近年来，随着市民对这一体育运动的关注度上升，冰雪产业得以快速发展。

据湖南省体育局不完全统计，湖南已有10余所冰雪运动场馆在各市州落地开花，冰雪产业以15%的速度逐年递增。

“南方冰雪运动市场空间很大，未来将大力建设以湘江欢乐城欢乐雪域冰雪场地设施运营为基础、冰雪大众休闲健身为核心的冰雪体育旅游产业体系。”长沙市体育产业协会秘书长胡敬介绍说，长沙市目前拥有规模化滑冰场地4个、滑雪场地3个，总面积5.21万平方米。2021年，有100万人次到这些冰雪场地消费，冰雪场馆产生的门票消费和教练费用等直接运营收入达1.52亿元，这些冰雪运动场馆带动的次生消费总值达3.72亿元。

“年轻人是参与冰雪运动的主力军。”湘江欢乐城欢乐雪域滑雪学校校长高永清说，学校自去年7月开业以来，已培训学员数万名，主要以孩子和年轻人居多。

据胡敬介绍，2020年，全国冰雪运动特色学校达到2062所，长沙市有两所学校入围。如今，长沙市每周参加1次以上冰雪运动的小学生有5000人至1万人，年培训产值达2000万元；参与冰雪运动的大学生8000人，年消费5000万元以上；一年内长沙市仅青少年冰雪运动培训和直接消费总金额就达2.2亿元。

旺盛的冰雪运动消费促进了冰雪特色学校的发展。记者了解到，岳麓区潭州实验学校、开福区清水塘江湾小学、雨花区砂子塘崇德小学已完成校园冰雪轮滑场地改扩建工程，市直麓山国际实验小学、天心区青雅丽发学校、高新区日珑小学、雨花区砂子塘小学等正在筹建冰雪轮滑场。

今年冬奥会期间，长沙市内各类冬奥周边产品也在火热销售中，冰刀鞋、滑雪服、滑雪板成为热销的“新年货”。2月13日上午，中青报·中青网记者看到，在多家专业门店内的滑雪运动类商品货架上，不少商品已被抢购一空。有店员告诉记者，他们店里的滑雪服、滑雪手套等装备销量比去年上涨了近一倍。

冰雪经济“高温”如何持续

北京冬奥会的成功举办成为助推各地冰雪运动的引擎。那么冬奥会闭幕后，长沙的这股冰雪热是否会降温？

对此，胡敬认为，冬奥会结束对当地冰雪产业会带来一定影响。但从近五六年长沙冰雪运动的发展看，在2018-2019年期间，有着非常高的增速。“因为湖南人历来的体育运动都是以小、灵巧项目居多。这与冰雪运动有相契合的地方。”

胡敬认为，长沙市有一个非常强大的基础是，5万名幼儿园小朋友划轮滑。由于其运动机理和平衡性相仿，因此长沙这类协会也叫冰雪轮滑协会，把两个运动合在一起了。这一特色为冰雪运动发展提供了更有力的基础。

此外，他认为，冰雪运动现在最大的难题不是冬奥热潮的减退，而是新冠肺炎疫情。胡敬调查过旗下多个成员单位、冰雪场馆的发展，发现疫情前冰雪运动在长沙市民中已经有了很高热度，大量社会资本对于此兴趣非常高，甚至当地一些师范类高校都准备开设培训教练的课程，结果发展被疫情阻挡，不少场馆在2020年期间遭受重挫。

“三只熊冰雪王国”负责人王军透露，室内滑雪的防控压力远高于其他室外锻炼，近两年都是要求戴着口罩玩滑雪。疫情的冲击之下，企业采取了多种方式应对：一方面是做活动，采取特价套票的方式，以优惠的价格稳定客源；另一方面，走出去开展冰雪运动进校园的活动，派遣教练去周边中小学校上冰雪课，组建集训队，让孩子们有锻炼机会，这也吸引了不少学生对冰雪运动的关注。

胡敬说，冰雪运动的快速发展离不开政策支持。《湖南省全民健身实施计划（2022—2025年）》中提到，“实施群众冬季运动推广普及计划，推进湖南百万青少年参与冰雪运动”。长沙四年一届的城运会，把冰雪、轮滑纳入赛事体系，意味着会提高各个中小学校的参与热度，部分学校已经就此开展特色项目。

胡敬说，随着疫情的稳定，如果政策再给一点力，长沙乃至湖南的冰雪运动一定会有大发展。（记者 洪克非）

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