原标题：冬奥会闭幕，滑雪手套产业的春天还要继续

“滑冰场里人真是越来越多了。就看个闭幕式的工夫，我们‘冰雪群’就进来十几个新成员。”2月20日晚，刚从室外滑雪场赶回北京市区的吴韶鹃告诉中青报·中青网记者，北京冬奥会彻底点燃了她的热情，现在她基本上每周都会参与一次冰雪运动。

国家统计局数据显示，自2015年北京成功申办冬奥会以来，全国居民参与过冰雪运动的人数为3.46亿人，冰雪运动参与率达24.56%。

冰天雪地也是金山银山。据企查查统计，今年年初已新成立了7家滑雪手套相关企业，去年、前年分别新增11、20家。预测今年全年滑雪手套企业注册量将创新高。近日发布的一份报告显示，从除夕到正月初四，天猫滑雪装备销售量同比增长超180%，冰上运动品类销售量同比增长超300%，速卖通上国产滑雪用品商家数量在过去一年增长了近50%。

“小手套”成为“大产业”

2月5日晚，中国短道速滑队在万众瞩目下，斩获本届冬奥会中国队首金，为中国代表团在北京冬奥会上实现了开门红。在这场短道速滑混合团体接力决赛中，频繁的过弯、惊心动魄的扶冰动作……让不少观众注意到了运动员手上佩戴的白色手套，开始在网上搜寻同款。据了解，它是由山东建华中兴手套股份有限公司与安踏集团合作生产的，“出生地”在山东省嘉祥县。

“世界手套看中国，中国手套看嘉祥”是业界津津乐道的一句流行语。起步于上世纪80年代末，30年前嘉祥县就已经成为全国最大的滑雪手套生产基地，年产手套1000多万打，产品远销全球60多个国家和地区。中国纺织协会统计数据显示，目前国内市场的滑雪手套6成以上来自这里，其出口量也占行业出口总量近8成，居全国首位。

“小手套”为何能在这里成为“大产业”？“跟嘉祥最早的三圆手套厂有关。”山东建华中兴手套股份有限公司董事长陈建华告诉记者，手套需要的织缝技术比服装行业要高，有一定门槛，而工厂为当地培养了大量的技术工人和销售人才。厂子倒闭后，这些人自立门户做手套加工，加上当地政府的支持，使嘉祥成为全国滑雪手套产业密集度最高的地区。

嘉祥县电子商务服务中心主任王哲表示，嘉祥县不断加强产业聚集度，设有手套产业园、面辅料产业园，手套上下游产业链完善，全县手套生产加工及配套企业300多家、加工户1500多户，辅料生产、设备供应等配套企业50多家。陈建华评价当地的产业集群“非常健康”，手套产业园中每家企业都没有经济纠纷，无污染且贷款率较低。

除了定期举办手套产业云展会、中国(嘉祥)手套节等活动外，嘉祥县还积极发展“总部+卫星工厂”发展模式，鼓励各企业在济宁周边地区设立多处分厂，在各乡镇的村子里设立手套加工点。据悉，滑雪手套产业已发展成为当地一项富民产业，吸纳劳动就业2万多人，带动相关行业从业人员近5万人。

应用于野外探险和滑雪场运动的滑雪手套，与日常穿戴的保暖、劳保手套不同，掌心部加缝耐磨层，要求保暖防寒、透气柔软、耐磨防割伤，更要防水防滑不粘雪，同时不妨碍手部动作。吴韶鹃说，身边的资深“雪友”都提醒她，不要因为是非专业运动员就在滑雪装备上节省成本，尤其是手套这种看起来不起眼的“小物件”，“关键时刻能救命”。

2017年4月，我国首个国家层面的滑雪手套质量标准规范正式出台，这一标准是由中国针织工业协会和嘉祥县政府共同制定的。

冬奥会闭幕，产业的春天还要继续

虽然手套产业面临各种问题，但当地的企业与政府部门在质量与创新上正在狠下功夫。为吸引更多青年人才投入嘉祥冰雪运动服饰产业，团嘉祥县委依托“青鸟计划云平台”，融合手套行业用工需求和高校学子成长需求，常态化开展“产学研转化季”等专题服务，嘉祥县青联委员、济宁市米图户外用品有限公司总经理杨志勇的公司就得益于此，增添了青年骨干。

嘉祥县制订了新的发展目标：到2025年，规模以上冰雪运动服饰产业链企业年产值达到30亿元以上，打造国际重要的冰雪运动服饰生产基地；重点发展滑雪运动手套高附加值产品，逐步由贴牌生产向自主培育品牌发展。为此，当地不少从业者正“摸着石头过河”，致力于打通国内国际两个市场。

杨志勇因不满足于简单地贴牌生产，已开始培育自主品牌，他组建了滑雪手套设计团队，并总结出一定的经验，比如国内市场偏爱鲜艳的彩色系，欧美则适合走黑白灰之类的纯色系或涂鸦风。

陈建华则计划以滑雪手套为基础，开发更多冰雪服饰。据悉，他们研制的50套防切割滑冰服，耐切割性能达5级，填补了国内空白，日前已正式交付给山东短道速滑队。

中青报·中青网见习记者 魏婉 来源：中国青年报

2022年02月22日 05 版

(责编：赵竹青、陈键)