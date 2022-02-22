原标题：冬奥盛会为“冰雪一代”留下丰厚遗产

从羊倌转身变为滑雪教练，这是北京延庆农民郎恩鸽从2017年夏天开始的故事。

那一年，北京联合张家口获得2022年冬奥会的举办权，郎恩鸽熟悉的延庆海坨山要被打造成北京冬奥会3个赛区之一。郎恩鸽记得，当时村里的冬奥会气氛急剧升温，眼见着高标准的滑雪场就要在周边兴建起来。

这个打小就酷爱滑雪的年轻人也想转行吃上“冰雪饭”。他卖了300只羊，通过了国际滑雪教练指导员认证，还和村里的十几名年轻人成立了农民滑雪队，当起了滑雪教练。

对农民郎恩鸽来说，海坨山的冬奥会给他的谋生方式带来了变化。而从办一届奥运会的使命来看，除展现“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克格言外，还要给举办地带来更多的发展机会，尤其是人的发展。

北京体育大学冬奥文化研究中心主任邹新娴认为，留下发展机会，实际上也是奥运会遗产的重要组成部分。

邹新娴说，北京2022年冬奥会和冬残奥会是《奥林匹克2020议程》颁布之后，第一届从筹办之初就全面规划管理奥运遗产的奥运会。创造丰厚的冬奥会遗产，为广大民众、举办城市和国家带来长期收益，是北京冬奥会筹办工作的重要内容。

邹新娴还特别提到，《奥林匹克2020议程》凸显了可持续、青少年、公信力三大主题。由于我国在申办冬奥会时就许下了“带动三亿人参与冰雪”的承诺，筹备时又定下了绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念，本届冬奥会完美诠释了这三大主题。

为“后冬奥”时期留下教育遗产

18岁的新秀苏翊鸣在北京冬奥会上收获一金一银两枚奖牌。作为他的粉丝，北京市石景山区电厂路小学学生白欣妍2月15日受邀去现场观看了苏翊鸣的夺金比赛。她珍藏着苏翊鸣在备战冬奥会时给她的一封手写回信。苏翊鸣在信中说：“作为你的大哥哥，此时，我正在努力训练，争取在北京冬奥会上取得好的成绩，为祖国争光，也希望你和我一样努力。”

白欣妍所在的学校是离北京冬奥组委最近的一所学校，只有不到1000米的距离。得天独厚的优势使这所学校很早就开始普及冰雪运动项目，并成为全国奥林匹克示范校。学校处处都有冬奥会元素，甚至还有冬奥博物馆，以及一座真正的冰壶馆。全校300多名学生实现了100%能上真冰、上真雪，学校越野滑雪队、冰壶队在全国比赛中都有不俗的成绩。

电厂路小学体育教师丁筱说，推广冰雪运动7年多来，在一次次冬奥会课程、主题活动、实践任务中，孩子们体验到冰雪文化的魅力，学会了坚韧，更加懂得了规则、尊重，还有责任与担当。

与年轻的丁筱一入行就主打冰雪体育教学不同，海淀区羊坊店中心小学体育教师周晨光从教30多年，从2001年起就在学校推广模拟奥运会，近几年又办起了模拟冬奥会。学校的旱地冬奥项目最早是在一间180平方米的大会议室里进行的，会议室里铺上仿真冰面，孩子们就可以尝试短道速滑、冰球、冰壶等冬奥会项目。

周晨光既是一名双奥运动的推广教师，也是一名双奥火炬手。他说，这份殊荣是给他代表的全国近60万名体育教师的。

近年来，邹新娴参与编制北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产系列报告中的体育遗产报告。她说，以电厂路小学的实践为代表的对冰雪运动进校园活动的创新探索，既在青少年中普及了冬奥会知识，也推动校园冰雪运动的参与，对“后冬奥”时期的校园冰雪运动推广产生显著的示范效应，成为北京2022年冬奥会和冬残奥会独特的奥林匹克教育遗产。

数据显示，截至2020年年底，我国已认定835所“奥林匹克教育示范学校”，遴选冰雪特色学校2062所。

邹新娴进一步解释说，根据国际奥委会给出的定义，奥运遗产是实现奥运会愿景的结果，既有类似场馆这样有形的遗产，也有民族自豪感、健康的生活意识、教育等无形的遗产。

为“冰雪一代”埋下种子

本届冬奥会，中国男子冰球队首次踏上冬奥会赛场。赛前，37岁的队长叶劲光在社交媒体上有这样一段表述：“如果有一个中国运动员，20年后站上冰球最高舞台，人们问到他为什么练习冰球，他会回答‘2022年，我看了中国队的比赛’，那就是我们这代人的成功。”

在赛会间的多次采访中，叶劲光反复提到，尽管中国冰球还有很长的路要走，但更希望这次冬奥会在更多的青少年心中种下冰球的种子。这与学界通行的观点不谋而合——竞技体育需要与群众体育一体推进，尤其团体项目更需要有广泛的群众基础。

邹新娴说，我国在筹办北京冬奥会的过程中始终强调冰雪运动的群众参与度，最为大家所熟知的就是我们申办冬奥会时的承诺，要“带动三亿人参与冰雪运动”。

这一承诺在北京冬奥会拉开序幕前已经兑现。今年1月，国家统计局发布数据称，从北京冬奥会申办成功至2021年10月，我国参与冰雪运动的人数为3.46亿，冰雪运动参与率超过24%。

统计调查严密的逻辑之下是一个个鲜活的案例。北京市政府新闻发言人徐和建介绍，冬奥会提速了冰雪运动在北京民众中的普及度，从冷项目变成热运动，特别是青少年冰雪运动取得长足进步，成为冰雪一代。

徐和建特别提到，北京现在注册的青少年冰球运动员已超过5000人，为冰雪运动可持续发展奠定良好基础。

在邹新娴参与撰写的《北京2022年冬奥会和冬残奥会遗产案例报告(2022)》中，北京市青少年冰球俱乐部联赛成为案例之一。

这项赛事2008年创办时只有4支队伍、约60人参加，2015年我国申办冬奥成功后，迎来了爆发式的增长。2012-2013赛季，联赛有455名参赛运动员、5个俱乐部、24个参赛队伍参加。2021-2022赛季，近3600名参赛运动员、25个俱乐部、256个队伍参赛。目前，该赛事已经成为亚洲地区规模最大、时间跨度最长的青少年冰球赛事。

近年来，北京的青少年冰球构建了包含学校和培训机构体系、区级运动队体系、市级运动队体系，以及专业运动梯队体系等4级相对完备的体系，每年有2500余场冰球赛事。

邹新娴认为，联赛不仅是广大青少年冰球爱好者同场竞技的舞台，更是普及推广青少年冰球运动、储备优秀青少年冰球运动竞技人才的重要平台，形成了以冬奥会筹办为契机，带动举办城市青少年冰雪运动普及发展的最生动的遗产。

北京冬奥会自由式滑雪空中技巧决赛上，中国队老将徐梦桃仰天长啸，“冲！拼了！”这给北京体育大学奥林匹克高等研究院教授邱招义留下深刻印象。这位国际雪联自由式滑雪国际A级裁判说，这届在家门口举办的冬奥会上，中国的年轻选手表现出了“带头拼、加油干”的劲头，这种敢拼敢抢的精神也是冬奥会留给全社会的正能量遗产。

分享冰雪红利 未来可期

36岁的徐振升是北京冬奥会高山滑雪项目技术训练区的工作人员。北京成功申办冬奥会那年，他和郎恩鸽一样，也是海坨山的一名农民。

这几年，他的日常写满了冬奥会的故事：一开始是参与了冬奥会申办实地踏勘工作，见证着熟悉的土地变成赛场；后来加入了延庆海坨农民滑雪队。

滑雪队在参加瑞士滑雪教练联盟培训取得专业滑雪教练资质后，开始在延庆全区的中小学校推广普及冰雪运动。截至2021年7月，滑雪队已累计为当地中小学生开展冰雪运动培训4000余人次。再后来，徐振升还学会了开雪车等技能。

当年滑雪队的骨干现在都端上了冰雪的“饭碗”——当教练、开农家乐，甚至还吸引了在外打工的年轻人回乡创业。

冬奥会并不是北京举办冰雪赛事的终点。作为全球首个“双奥”城市，北京提出的新目标是，建立“国际体育名城”。

北京市体育局副局长孟强华说，北京将筹备国际雪联单板及自由式滑雪大跳台世界杯等国际赛事，积极申办国际雪联高山滑雪世界杯、国际滑联花样滑冰世界锦标赛等赛事，同时鼓励市场举办高水平商业赛事。

在徐和建看来，从冰雪赛事到冰雪旅游，再到体育消费，冰雪经济也正成为北京新的经济增长点。新建国家速滑馆“冰丝带”光影流转，国家跳台滑雪中心“雪如意”傲视群峰，国家雪车雪橇中心“雪游龙”蜿蜒灵动，这些场馆已成为举办城市的地标性建筑。这批地标式建筑，加上大批国际水准的冰雪场地设施，为打造国际冰雪消费目的地提供场馆保障，“后冬奥”时代冰雪产业发展未来可期。

中青报·中青网记者 刘世昕 来源：中国青年报

2022年02月22日 01 版

(责编：赵竹青、陈键)