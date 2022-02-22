原标题：多角度认知冬奥 科普读物向世界讲述中国故事

由北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会指导、北京国际城市发展研究院组织编写的《北京的长城》中文版、英文版、法文版，日前由中国科学出版社和法国EDP Sciences出版社联合出版，2月10日在京首发。

该书是一本面向世界讲述长城文化的科普读物，包括建筑之美、融合之美、生态之美、永续之美、冰雪之美5个篇章，融入建筑艺术、历史文化、自然生态、文物保护以及冬奥遗产等内容，并配以100余张精美图片，用中文、英文、法文多语种阐释长城之美，揭示以长城文化为代表的中华优秀传统文化贡献给世界的智慧。

该书主编、北京国际城市发展研究院院长连玉明表示，该书出版后被列入冬奥会赠阅书目，希望这本涵盖中、英、法三种语言的长城文化读本能够帮助更多外国人士全方位了解长城、多角度认知冬奥，向世界讲好中国故事，传播中国文化并彰显其独特魅力。

(责编：赵竹青、陈键)