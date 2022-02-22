原标题：热木星黑暗面神秘面纱首次揭示

据21日发表在《自然·天文学》杂志上的论文，美国麻省理工学院的天文学家获得了一张与恒星“潮汐锁定”的系外行星的永久黑暗面迄今为止最清晰的图像。这颗行星是热木星“WASP-121b”，它是一颗几乎是木星大小两倍的巨大气体巨星。他们的观测和对行星的测量，提供了系外行星全球大气的第一个详细视图。

WASP-121b于2015年被发现，围绕着一颗距离地球约850光年的恒星运行。这颗行星的轨道是迄今为止探测到的最短的轨道之一，仅需30小时就能绕恒星一周。它处于潮汐锁定状态，这意味着它的一侧总是面向恒星，温度极高；而另一侧总是黑暗的。研究人员表示，WASP-121b的暗面比亮面暗淡约10倍。

天文学家之前探测到了水蒸气，在新研究中，研究人员使用哈勃太空望远镜上的光谱相机捕捉到了一幅更详细的图景。

在地球上，水的循环方式是先蒸发，然后凝结成云，再形成降雨。而在WASP-121b上，水循环要强烈得多。在白天，组成水的原子在超过3000开尔文的温度下被撕裂。这些原子被吹到暗面，在那里，较低的温度会使氢原子和氧原子重新结合成水分子，并再次被吹回亮面，于是循环再次开始。

该研究小组计算出，这颗热木星的水循环是由风以高达每秒5公里的速度“撕裂”行星上的原子来维持的。此外，天文学家发现，水循环似乎不只发生在这个星球上。

此次，研究小组在两个完整的轨道上观察了WASP-121b，一个在2018年，另一个在2019年。对于这两次观察，研究人员追踪到了水蒸气的存在。

不断变化的水蒸气的特征帮助研究小组绘制了行星亮面和暗面的温度分布图。他们发现，“白昼”的范围从最深可见层的2500开尔文到最上层的3500开尔文。夜面从最深层的1800开尔文到上层大气的1500开尔文不等。有趣的是，行星上温度分布似乎较反常，在亮面温度随着海拔升高而升高，而在暗面，温度则随着海拔下降而下降。

研究模型揭示了该行星存在由铁、刚玉和钛等金属组成的云的可能性。研究小组还从温度测绘中观察到，这颗行星最热的区域被转移到了恒星正下方的“亚恒星”区域的东部。他们推断这种转变是由于强风造成的。

麻省理工学院卡夫利天体物理和空间研究所的博士后托马斯·米卡尔·埃文斯表示，通过这次观测，他们真正获得了系外行星气象学的“全星球视野”。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)