原标题：俄开发适用于人机接口的脑活动记录仪

莫斯科斯科尔科沃科学技术研究所、南乌拉尔州立大学和其他研究中心合作开发出新的记录脑部活动的装置。新装置不仅可以提供高质量信号，而且体积小、成本低，可运用于科研人员实验室或者脑机接口爱好者研究。相关研究成果近日发表在《实验性大脑研究》杂志上。

脑活动记录仪常用于研究人的睡眠、记忆、注意力和决策机制，可依据大脑的活动评估头部受伤的水平或患者的昏迷状态。大脑的信号能以命令形式传输到任何植入设备或外部设备，以补偿患者丧失的某种职能。比如，通过思维“力量”控制假肢和预测癫痫发作。

俄研究人员研发的新型脑部记录仪有24个电极，可作进一步扩展。设备能提供高质量信号，且紧凑轻便，只有150克重。

研究人员在网上公开了新设备的组装指南，希望吸引更多的爱好者在脑机接口领域开展探索研究。研究人员称，脑机接口可让有缺陷的人使用自制接口在智能手机上学习，或者对于那些由于中风或脊髓损伤而丧失控制手臂功能的患者，可使用脑机接口作为大脑和肌肉之间的中介来工作。脑机接口还可帮助癫痫症患者记录癫痫攻击前的脑部信号，这些信号可使患者提前做好准备或者寻找一个舒适位置，或借助电刺激抑制癫痫的攻击。（记者董映璧）

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