原标题：“电诈工具”要加强源头监管

GOIP设备能将传统电话信号转化为网络信号，一台GOIP设备可以有上百个手机卡槽，相当于可以将上百台手机集合为一，通过电脑端实现远程群控虚拟拨号。近年来，这种设备常被电信诈骗团伙用来实施犯罪。

来自公安部的信息表明，2021年，全国共破获电信网络诈骗案件44.1万起。GOIP设备已经失去正常应用场景，沦为“电诈工具”，在大多数电诈案件中都有其身影。令人担忧的是，这种设备在一些电商平台上还能轻松买到。

“对于GOIP设备，工信部已不发放新入网许可，市面上公开销售的设备多是盗用、骗取许可。”一位通信高级工程师说，这些无法取得正式入网许可证的设备是不能上市公开买卖的。

有受访者认为，该设备技术可复制性强，很容易转入地下生产、流通，一些未被纳入市场监管视线的小型代工厂具备持续生产能力，产品流入二手交易市场和黑市。

据了解，2021年，全国公安机关深入推进“净网2021”专项行动，针对网络黑灰产“黑卡”“黑号”“黑线路”“黑设备”四类网络犯罪的重要“作案物料”，抓获“卡商”“号商”等犯罪嫌疑人3万余名，扣押手机黑卡300余万张，查获网络黑号1000余万个，缴获“猫池”、GOIP等黑产设备1万余台。

“电诈光靠公安一家是打不完的，必须加强综合治理。”多位基层办案民警认为，做好反诈工作，核心是治理涉诈工具；需要多措并举，通过源头、渠道、技术管控多管齐下，遏制GOIP设备泛滥态势。

受访人士建议，首先要加强电商平台流通渠道监管。网信、市场监管等部门应加强对相关电商平台的监管，明确要求其下架GOIP设备，填堵涉诈设备流通漏洞。

同时，要加强上游手机卡的源头治理。手机卡是电信诈骗的基础“物料”，也是GOIP设备的“原料”。“理论上讲，一个人可以从三大运营商和虚拟运营商处办到约100张卡，正常人显然用不了这么多卡，由此产生了出租出售行为，给GOIP设备提供了用武之地。”深圳市公安局刑侦局警官陶剑说，深圳正逐步推行同一用户在深圳只能开立6张手机卡的政策，从全国层面推行此类政策也很有必要。

去年10月公布的反电信网络诈骗法草案提出，非法制造、销售、提供或者使用主要用于电信网络诈骗设备者将受到罚款、行政拘留等处罚。熊孟等基层民警建议在草案中进一步明确，拥有和买卖GOIP设备，但无法证明其合法用途的，应推定为帮助信息网络犯罪活动罪，以进一步厘清责任，明晰法律边界。

(责编：赵竹青、陈键)