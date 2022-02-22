原标题：平台经济健康发展需“监管+创新”两翼助力

日前，国家发展改革委等九部门联合发布《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》（以下简称《意见》），推动建立健全平台经济治理体系，构建有活力、有创新力的制度环境，促进平台经济规范健康持续发展。

《意见》针对平台经济在发展中的关键问题，强调补齐短板、强化弱项，营造鼓励创新、促进公平竞争、规范有序的市场环境。

中国社会科学院信息化研究中心主任姜奇平说：“中国平台经济市场巨大，参与者众多，如何在新发展格局中，培育好这个市场，是站在全局角度必须思考的问题。”

中国互联网协会副理事长兼秘书长何桂立认为，近年来国家所开展的有关平台经济的一系列监管只是手段，不是目的，真正的目的还是着眼于社会与经济健康可持续发展这个大目标。

姜奇平认为，推动平台经济规范健康持续发展，既要充分发挥政府在治理监管方面的作用，又要遵循市场规律；既要帮助平台企业矫正不健康、不可持续的行为，又要从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，支持平台企业提升国际竞争力。

重树真正的互联网价值观

《意见》如何为平台经济建立章法？规则与监管是两个关键词。中国信息通信研究院院长余晓晖认为，《意见》的出台，为解决我国平台经济发展关键时期面临的突出矛盾和问题，指明了路径和方向。

余晓晖表示，《意见》从健全完善制度规则出发，提出修订《反垄断法》，完善《数据安全法》《个人信息保护法》配套规则，制定禁止网络不正当竞争行为管理办法、平台分级分类指南以及平台落实主体责任清单指南等制度规范，正是要以法治促规范，为平台经济持续健康发展保驾护航。

针对平台企业存在的数据安全、算法歧视等问题，《意见》提出强化数据和算法安全监管，严厉打击平台企业超范围收集、超权限调用个人信息，引导平台企业提升算法透明度与可解释性，促进算法公平。

姜奇平说：“这些针对的都是前一阶段反垄断与反对资本无序扩张中平台暴露出来的突出问题。”

浙江大学社会治理研究院首席专家、互联网实验室创始人方兴东认为，这一轮调整根本上还是去除资本的浮躁、傲慢和泡沫，重树真正的互联网价值观，重回高科技公司创新的初心，真正担负起引领数字文明的时代使命。

优化技术导向的创新环境

围绕强化竞争监管执法、加强金融领域监管、强化数据和算法安全监管、改进提高监管技术和手段，《意见》给出了不少措施。

姜奇平认为，对人民群众反映强烈的重点行业和领域，加强事前、事中、事后全链条竞争监管执法，堵住不法行为钻空子的空间，防止在监管薄弱环节掉链子，是《意见》的一个亮点。

《意见》提出“建立有序开放的平台生态”，提出推动平台企业间合作，构建兼容开放的生态圈。

余晓晖说：“开放互通是互联网发展的基本价值取向，也是营造共享共赢网络生态的关键环节。《意见》积极引导平台经济形成兼容开放的发展生态圈，要求平台企业依法依规有序推进生态开放等。就是要呼吁平台企业回归‘开放、平等、协作、分享’的互联网精神，为平台经济构建良好创新生态，实现包容发展。”

2021年下半年以来，打破互联网上彼此隔绝的呼声越来越高，平台之间的壁垒正逐步打开，一个个封闭的“流量池”有望汇聚成活跃奔涌的大江大河。

中国政法大学副校长时建中认为，平台经济的规范健康持续发展，一方面需要通过加强监管来扫清发展中的无序、失序状态，另一方面更需要平台企业自身增强创新发展能力。

《意见》在“技术创新”和“模式创新”等方面，对平台企业发展能力提出了诸多要求。从“构筑国家竞争新优势”的战略高度，对平台企业参与全球竞争、“提升全球化发展水平”提出了新期待。

(责编：赵竹青、陈键)