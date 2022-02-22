人民网北京2月22日电 （记者王连香）记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，2月21日（春运第36天），全国预计发送旅客3045万人次。其中铁路预计发送旅客800万人次，公路2100万人次，水路36万人次，民航109万人次。全国高速公路预计流量2945.50万辆。

随着北京市中小学开学，北京交通部门采取多项措施保障学生出行。公交方面，采取灵活调度，施行增发区间车等措施；地铁方面，重点关注大客流线路，适当延长早高峰时间，根据客流情况随时补充运力，满足学生通学需求。

为方便学生们下火车出站后及时返校，减少途中交叉感染风险，日前，江苏镇江交通部门启动大学生返校专线，专门对车辆进行检测、消毒处理，严格落实测温、查看健康码等防疫措施，组织专人引导学生乘车，方便学生下火车后及时返校。

为确保渡船渡运安全，福建海事部门开学前与相关学校沟通联系，详细了解学生渡运人数，有针对性地对客渡船开展全方位“体检”，大力排查安全隐患，确保船舶适航、船员适任，严禁船舶“带病”运营。

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