人民网北京2月22日电 （记者李栋）近期，有报道指出金箔巧克力、金箔蛋糕等在市场上流行，既存在食品安全问题，还影响社会风气，要警惕“食金之风”危害群众身心健康。近日，农业农村部发布《关于全面排查食用农产品违法添加金银箔粉有关问题的通知》（以下简称《通知》），要求各地农业农村部门高度重视，积极主动采取措施，防止食用农产品中出现此类问题。

据了解，金（银）箔金（银）粉类物质（以下简称“金银箔粉”）未依法批准作为食品原料或食品添加剂。《通知》要求各地针对食用农产品种植养殖、初加工和收贮存运等“三前”环节开展为期一个月的集中排查行动，围绕粮油、茶叶、果蔬等重点农产品和产地初加工等重点场所，对是否存在添加金银箔粉的情况进行全面摸底，确保做到全覆盖。

在依法查处违法问题方面，《通知》要求各地排查发现的添加金银箔粉问题，督促有关生产经营主体切实整改，依法依规严肃查处，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。此外，与市场监管等有关部门密切协作，配合做好其他环节问题的查处工作。

农业农村部相关负责人表示，各地要以本次排查为基础，把检查违法添加金银箔粉纳入农产品质量安全日常监管责任清单，加强日常巡查检查。充分发挥农技推广部门、相关行业协会和农民专业合作社的作用，引导农产品生产经营主体加强自律。

业内人士表示，金银箔粉既不是食品原料，也不是食品添加剂，食用金银箔粉不仅没有任何功效，还可能危害身体健康。在加强科普宣传引导方面，《通知》要求加强舆情监测，畅通投诉举报渠道，配合有关部门严厉打击以添加金银箔粉为噱头炒作食用农产品的行为，坚决遏制“食金之风”。

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