人民网北京2月22日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）因技术原因暂缓施行，相关业务按原规定办理。

人民银行有关负责人表示，《办法》发布后，一些中小金融机构提出，《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求，金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程，并进行人员培训。为此，经研究，决定暂缓实施《办法》。

此前1月26日，人民银行网站披露了《办法》，决定自3月1日起施行。《办法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。《办法》明确，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

人民银行有关部门负责人就相关问题回答记者提问时表示，制定《办法》，一是有利于顺应金融行业发展，提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力；二是有利于践行“风险为本”反洗钱理念，提升金融机构反洗钱工作水平；三是有利于接轨反洗钱国际标准。

(责编：罗知之、吕骞)