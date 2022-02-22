人民网北京2月22日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，为推进食品生产企业食品安全风险分级与信用风险分类管理，优化监管资源配置，提升监管效能，市场监管总局起草了《食品生产企业风险分级管理办法（征求意见稿）》(以下简称《征求意见稿》)，现向社会公开征求意见。

《征求意见稿》指出，市场监督管理部门应结合食品生产企业食品安全静态风险因素、动态风险因素与通用信用风险因素，确定食品生产企业风险等级，并动态调整。食品安全静态风险因素包括食品生产企业生产的食品类别、企业规模、食用人群等情况；食品安全动态风险因素包括市场监管部门通过监督检查、监督抽检、责任约谈等确定的食品生产企业生产条件保持、生产过程控制、管理制度运行等情况；通用信用风险因素包括食品生产企业基础属性信息、企业动态信息、监管信息、关联关系信息、社会评价信息等情况。

《征求意见稿》指出，食品生产企业的静态风险因素按照量化分值划分为Ⅰ档、Ⅱ档、Ⅲ档和Ⅳ档。粮食加工品等低风险食品的生产企业静态风险等级为Ⅰ档；调味品等较低风险食品的生产企业、复配食品添加剂之外的食品添加剂生产企业静态风险等级为Ⅱ档；糕点、豆制品等中等风险食品的生产企业、复配食品添加剂生产企业静态风险等级为Ⅲ档；保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品、婴幼儿辅助食品等专供特定人群主辅食品、乳制品、肉制品生产企业等高风险食品的生产企业静态风险等级为Ⅳ档。

“民以食为天、食以安为先”，食品安全直接关系到人民群众的身体健康和生命安全。近年来，我国食品安全形势总体保持稳定向好，各项工作取得了积极进展。同时，我国是食品的生产和消费大国，拥有近1700万家食品生产经营者，有14亿的消费群体和每天近40亿斤的消费量。

市场监管总局食品安全总监王铁汉在此前召开的国务院政策例行吹风会上介绍，面对超大规模的市场、天量的监管对象，借助信用手段提升监管效能，保证百姓舌尖上的安全，已经成为各级市场监管部门开展食品安全工作的重要共识和有力抓手。

王铁汉表示，对于食品安全领域的信用监管，市场监管总局始终高度重视，先后开展了信息归集公示、信息档案建设、信用联合惩戒等重点工作，取得了明显的成效。各地市场监管部门坚持问题导向，在食品安全风险分级和“黑名单”制度等方面也做了很多有益的探索，为信用与食品安全监管深度融合积累了一定经验。《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》的出台，将企业信用风险分类管理理念和方式拓展到市场监管各个业务领域，有助于进一步发挥好信用对食品安全的重要作用。主要表现在以下三方面：

第一，主体责任落实会更加到位。信用风险分类的结果共享共用，数据库里汇聚了多个条线、多个部门、多个数据，能让失信企业无处遁形，倒逼食品生产经营企业强化主体责任的落实。

第二，监管更加精准高效。根据信用风险的分类结果，靶向发力、直击失信者的痛点，把有限的监管力量更多集中到风险较高以及违法失信的主体上。

第三，市场秩序更加公平诚信。对守信者树先进、强褒奖，利用市场机制作用放大诚信企业的口碑效应，实现优胜劣汰。

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