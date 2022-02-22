“东数西算”工程：带动产业有效转移 蕴含发展创新路径

人民网北京2月22日电 （黄盛）近日，国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

在此消息影响下，数据中心、云计算、智慧城市等“东数西算”概念板块，从2月18日起，持续在资本市场上表现突出。21日开盘，A股涨跌不一，沪指低开0.07%，创业板指涨0.13%，但“东数西算”概念股开盘领涨。

多位业内人士表示，“东数西算”工程是新时期构建新发展格局的重大工程，涉及多地域、多省份、多领域、多目标，带动信息通信、基础软件、IT 设备制造、绿色能源供给等产业投资和东西部发展，催生出多种新技术、新产业、新业态、新模式，并在全国一体化大数据中心体系新格局中让我国数字经济发展生态更加澎湃。

构建全国一体化算力网络

作为我国又一项重要工程，“东数西算”工程简单地说，是让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，更好地为数字化发展赋能。

当前，算力正在成为国民经济发展的重要基础设施。国家发改委数据显示，截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。

有业界人士介绍，算力需求快速增长的背后，是数据要素市场化配置过程中数字产业化和产业数字化进程的推进，也是新技术、新产业、新业态、新模式支撑经济高质量发展的题中之义。

国家发改委高技术司负责人在就实施“东数西算”工程答记者问时表示，我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部地区大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。为此，要充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率。

清华大学经济管理学院副院长李纪珍向人民网财经表示，我国东西部不平衡的数据中心布局，不仅难以满足实现“碳达峰碳中和”目标的要求，不利于区域发展，或将造成能源、资源等浪费，亟须在国家宏观层面加强引导。因此，实施“东数西算”工程，推动算力资源有序向西转移，构建全国一体化算力网络枢纽节点。

中国传媒大学大数据挖掘与社会计算实验室主任沈浩向人民网财经表示，随着新一代信息技术在各行业领域的应用落地，数据采集汇聚、信息聚合受到社会各界关注，各项法规政策也不断落地。再加上抗击新冠肺炎疫情过程中，全国各地政府、企业和科研机构在探索运用大数据手段提升治理能力、加强抗疫效果的过程中，一体化的大数据中心和算力发展成为重点。

为多产业带来发展红利

建设国家算力网络体系，带动相关产业的发展，正在不断推进。

2021年12月，贵州、内蒙古、甘肃、宁夏启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点获得批复，这与此次多个部门印发通知启动的全国一体化算力网络国家枢纽节点一起，形成了“东数西算”8个算力枢纽。

“数据中心产业链条长，投资规模大，带动效应强。建设算力枢纽和数据中心集群，将有力带动产业上下游投资。”上述国家发改委高技术司负责人表示，通过算力设施由东向西布局，将带动相关产业有效转移，促进东西部数据流通、价值传递，延展东部发展空间，推进西部大开发形成新格局。

作为市场主体，用友集团相关负责人表示，在信息网络基建、数据要素交易、数字技术产业化、传统产业数智化升级、智慧政务及智慧生活等应用上，相关产业都将按下“加速键”。

新华三集团运营商事业部技术总监陈峰表示，运营商需要从传统云服务演进到算网一体化服务，可以针对客户需求提供最佳的资源分配及网络连接方案，实现整网资源的最优化使用，从而降低建网成本和使用成本，提升客户体验。

李纪珍向人民网财经表示，“东数西算”工程叠加数字经济的发展方向，对整个数据通信领域将是确定性较大的机会。数据中心相关产业，获得的带动效应大，特别是IDC、ICT、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域将迎来持续发展机遇。

多面布局推动协同发展

“东数西算”工程引发了资本市场的关注。据东方财富网数据显示，“东数西算”概念板块内共有19只个股，截至2月21日收盘，这19股均实现收涨，其中多只股票涨停收盘。

有市场人士向人民网财经表示，资本市场关注的背后是“东数西算”工程在实施过程中蕴含的行业链条的投资机会和区域协同发展的创新路径。

在产业链条的投资带动上，有业界人士向人民网财经表示，“东数西算”工程可以提升算力服务品质，降低网络电力等成本，规划算力资源使用效率；对被赋能的企业来说，可享受更加便捷易用的算力服务，进一步降低上云成本，加快实现数智化转型。

在区域发展上，正通过算力设施由东向西布局，例如，随着“东数西算”工程的推进，宁夏表示要抢抓机遇，高水平建设全国一体化算力网络宁夏枢纽，培育上云企业1000家、服务业集聚区13个；河北正在建设张家口国家级数据中心，打造全国一体化算力的网络京津冀枢纽节点，同时实施新一代信息技术产业三年“倍增”计划。

国家发改委高技术司负责人表示，加快构建“东数西算”一体化的算力体系，能够推进产业壮大生态，支持完善数据中心产业生态体系，促进数据中心上游设备制造业和下游数据要素流通、数据创新型应用和新型消费产业等集聚落地。

沈浩向人民网财经表示，在共同富裕的理念下，“东数西算”工程将让更多的产业政策红利赋能到市场企业和相关大众生活当中，但在具体落地建设过程中，特别是在西部建设数据中心的过程中，要注意自然资源的保护和土地资源、生态资源及能源资源的综合性利用。

“我们要扎实推进“东数西算”工程高质量高标准建设，强化能源、通信网络、数据中心等基础设施一体化联动布局。”李纪珍建议，要做好存量和增量网络基础设施统筹建设和互联互通。

(责编：郭思邈、吕骞)