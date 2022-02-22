人民网北京2月22日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，自2月22日起，青藏高原东部、云贵高原、江南中北部等地自西向东出现明显降雪过程。中央气象台持续发布暴雪和低温预警。

2月21日，云南省永善县高海拔地区出现中到大雪，局部暴雪天气，积雪结冰严重，道路湿滑。中国气象局供图

气象专家表示，从虎年春节开始，大范围低温雨雪过程频繁影响我国南方地区。这一次，雨雪过程几乎覆盖了从西南地区到江南地区的大部分区域。22日早晨，云南北部、贵州、湖南、江西西北部等地出现南方标志性的“湿雪”，部分地区降雪达到暴雪量级。

这次雨雪强度多大？气温降至多低？这样的湿冷天气还要忍受多久？中央气象台首席预报员马学款表示，这次雨雪过程的最强时段是2月22日8时至23日8时，云南东北部、贵州东部、湖南中部、江西中北部、安徽南部、浙江中北部等地有大雪，其中，云南东北部、贵州东部、湖南中部、江西西北部和东北部、安徽南部、浙江北部等地的部分地区有暴雪，山区局地有大暴雪；上述地区新增积雪深度3至10厘米，局地新增积雪深度可能超过15厘米。

“已经持续一个月的南方低温雨雪天气将在2月24日基本结束。”马学款谈到，23日白天，雨雪范围大幅收缩，强度明显减弱，本轮过程趋于尾声。24日前，南方大部地区气温仍将显著偏低，云贵高原、江南地区大部、华南地区等地的日平均气温较历史同期偏低5℃以上，其中，云南东部、贵州、湖南南部、江西中南部、广西、广东中西部、海南等地的日平均气温较历史同期偏低7℃以上。最低气温0℃线将压至广西北部、湖南南部、江西南部到福建北部一带，4℃线将压至广西南部到广东中部一带。

为何近期南方多地出现降雪？马学款解释，大部分降水过程都是冷暖空气相互作用造成的，这次也不例外。具体来说，由于前期南方持续受到冷空气影响，近地面气温下降明显，形成了一个“冷垫”。在冷垫之上，南支槽的东移引起低空暖湿气流发展，途经冷垫时气流抬升形成降水。近地面较低的气温则有利于雪或雨夹雪等固态降水的出现。由于水汽和动力条件良好，降雪量普遍较大，部分地区可达到暴雪、大暴雪量级。

同时，因为近期南方气温持续偏低，所以此次雪线位置相对偏南，降雪区域从青藏高原、云贵高原一路延伸至江南地区。

2月下旬南方出现大范围低温雨雪过程是否正常？马学款表示，从气温统计数据来看，目前南方还没有进入气象意义上的春天，仍处于冬季。每当活跃的冷空气和强盛的暖湿气流在南方地区碰撞，都会出现类似的雨雪天气过程，这在2月份的南方是比较常见的。只不过与往年平均状态相比，今年2月份南方地区的雨雪过程更频繁，低温阴冷天气持续时间更长。

“而随着春天脚步越来越近，已经持续近一个月的南方低温雨雪过程即将宣告结束。”马学款提示道，24日早晨，在辐射降温和冷空气共同作用下，南方气温依旧低迷，最低气温0℃线将南压至广西北部至江西南部、浙江南部一线。

另据根据中央气象台预报，2月24日之后，南方将迎来一个4至5天的降水间歇期，气温将明显回升。

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