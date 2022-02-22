张玉卓：促进创新链产业链融合 以科技创新支撑高质量发展
2022年02月22日19:20 | 来源：人民网
小字号
人民网北京2月22日电 （记者许维娜）“‘科创中国’要着力求实效、植内涵、提质量、筑生态，充分发挥协同创新的组织人才优势，深化‘科创’服务‘双创’，促进创新链产业链融合，以科技创新支撑高质量发展。”日前，中国科协党组书记张玉卓在2022“科创中国”年度会议上表示。
张玉卓还表示，2022年“科创中国”建设要强化科技供给侧组织能力，在动员科技工作者方面见实效；强化产业需求侧资源导入，在促进企业科技创新方面见实效；强化试点建设多元化探索，在打造科技经济融合样板方面见实效；强化数字平台运营服务，在提升专业化规模化信息化水平方面见实效。
会上，“科创中国”联合体理事长、中国工程院院士、中国工程院原院长周济发布了2021“科创中国”系列榜单，分别遴选出先导技术、关键技术、新锐企业、产学研融通组织等。
(责编：郭思邈、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 政策释放积极信号 房地产市场现企稳回暖迹象
- 国家统计局日前公布的数据显示，1月份，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱，同比涨幅总体回落。 其中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市数为28个，比上月增加13个，连续两个月回调；二手住宅销售价格环比上涨的城市有10个，为近4个月以来首次突破个位数。…
相关新闻
- 评论
- 关注