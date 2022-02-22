人民网北京2月22日电 （记者许维娜）“‘科创中国’要着力求实效、植内涵、提质量、筑生态，充分发挥协同创新的组织人才优势，深化‘科创’服务‘双创’，促进创新链产业链融合，以科技创新支撑高质量发展。”日前，中国科协党组书记张玉卓在2022“科创中国”年度会议上表示。

张玉卓还表示，2022年“科创中国”建设要强化科技供给侧组织能力，在动员科技工作者方面见实效；强化产业需求侧资源导入，在促进企业科技创新方面见实效；强化试点建设多元化探索，在打造科技经济融合样板方面见实效；强化数字平台运营服务，在提升专业化规模化信息化水平方面见实效。

会上，“科创中国”联合体理事长、中国工程院院士、中国工程院原院长周济发布了2021“科创中国”系列榜单，分别遴选出先导技术、关键技术、新锐企业、产学研融通组织等。

(责编：郭思邈、吕骞)