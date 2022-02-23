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解剖“蓝海引擎” 城市更新的龙湖样本

2022年02月23日08:19 | 来源：新华网
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原标题：解剖“蓝海引擎” 城市更新的龙湖样本

　　路过北京北五环红军营东路的人，很难不注意街边一栋新建筑。近200米的超长西立面装置了23种渐变色的遮阳格栅，明快的玻璃幕墙，熙熙攘攘的年轻人在这里进进出出。几乎很难想象这里原本是一家老旧杂乱的汽配城。建筑顶端“龙湖蓝海引擎产业园”标识牌赫然醒目。如今，龙湖蓝海引擎产业园已经是红军营东路、甚至整个来广营区域的“新地标”。实际上，这里还是龙湖集团新的智慧总部。龙湖蓝海引擎产业园正是这样一个缩影。它背后，是发挥自身优势，以创新模式推动产业升级、赋能城市发展的新故事。

　　“点石成金”的勇气与能力

　　2020年5月份之前，这里还是北京上世纪90年代建成的北五环汽配城，陈旧、拥挤、杂乱。响应北京市政府提出的“疏解非首都功能”政策，低端产业聚集的汽配城被腾退，龙湖集团接手进行整体空间改造与后续运营。

　　（改造前后对比）

　　与地产开发不同，城市更新不是平地起高楼，而是在充分保留和尊重原有建筑基底的条件下进行功能重塑。同时，还要面对很多未知和不确定性，比如，图纸等原始资料缺失，老旧设备设施的重估、消防系统的重构、结构加固的测试、建筑结构形式与新业态的适配等。因此，旧改项目执行起来更难、更复杂，也更考验运营者的综合改造能力。北五环汽配城改造，是龙湖第一个“商改办”的综合性城市更新项目，非标准化产品，项目目标明确——打造一个面向未来的办公场所；改造工期只有11个月，又恰逢北京疫情反复，整个工程必须做到防疫“零感染”、施工安全“零事故”。这即便是对于地产界公认的优等生龙湖，也是一项难度巨大的系统性工程。

　　如何完成既定目标？龙湖生态体系内强大的联动机制发挥了关键作用。对城市和客户的解读是改造的第一步。“城市更新是一项复杂工程，不能套用传统地产项目的管理思维。城市片区的渊源，产业人文的基底，以及未来可能的产业变化都要考虑。在蓝海引擎的实施过程中，我们一直如履薄冰地看待每一个细节，但促进城市发展、带动区域产业升级的初衷从未改变。”龙湖产城更新业务总经理刘理说。

　　（改造前后对比）

　　“同时，我们也观察到，越来越多的新兴产业，比如新零售、互联网等，他们是经济重要的新增力量，但他们对传统办公模式已经有些厌倦，希望办公空间能够契合自身的价值主张，更加平等、高效、开放和人性化。而这正是蓝海引擎追求的空间形式。”有了准确解读，接下来就是产品呈现。在空间研发过程中，龙湖团队下足功夫，用大量时间调研和解读新兴科技类企业的办公需求，将一个巨型“盒子”的建筑，打造成一个内外交互，办公、商务、休闲于一体的产业园区。

　　实际上，这是一个解构和再创造的过程。龙湖最终的方案是，通过打造采光中庭和制造交通节点的方式，对原有单一的空间形态进行多层次创造：构建“广场（中庭）+集会空间（集中会议区）+城市街道（公区通道）”的空间骨架；由五大中庭为节点的全新场域，串联整个公共空间，通过“一个大中庭+四个小中庭+一个环形坡道”的步行交通，结合4组垂直电梯构架快速通达体系，使竖向联系效率最大化，实现空间与人的高效链接，以及功能性与体验性的完美结合；在建筑楼顶上打造了一个楼顶花园，有标准篮球场、健康跑道、多功能人工草坪（龙小湖聚场）、草坪看台、运动休闲区、办公休闲区等，其中运动休闲区布置乒乓球台、户外健身器械等装置。

　　龙湖蓝海引擎产业园工程师表示，项目改造采用了三维扫描技术复建改造前建筑本体信息，构筑起一个“数字孪生”虚拟空间，搭建建筑+机电+结构+幕墙+景观全量BIM模型；BIM成果线上审核，指导算量采购、施工安装；IBMS系统搭载几千台设备设施、1万多点位，IOT系统设置200余个监测点，集成楼宇设备设施管理，包括暖通、照明、电梯、消防、安防等。自主研发的互联网智能化设备系统，在通行平台（含访客）、智慧食堂、员工服务中心、智能卫生间、智能大屏（屏联网）等方面均有探索性应用，支持后期运营智慧楼宇管理。

　　在城市洼地打造“新地标”

　　以只是改造所应用的一部分核心能力。这背后涉及到强大的工程建设、装配式装修、低碳环保、服务运营等能力。例如，改造采用了装配式整装化建造工艺，装配率近75%，即装即住，有效保证了工期及质量；项目改造还尤其重视环保节能，在热工系统模拟及优化、高效机电设备选型、环保材料等方面都做了系统性应用，保证了整个楼宇高舒适度下高效、环保运行。

　　“城市更新是系统性工作，对综合能力要求非常高，就像一个木桶，每一块板都不能短。而龙湖的优势在于均衡、没有偏颇，供应链的整合效率很高、很灵活，多航道协同能力让我们能在短时间内提供一个集成的解决方案。整个过程其实更像乘法，每一个环节都不出错，才能做出来一个成本可控、完整的、高品质的作品。”刘理说。

　　发挥团队的创造力与想象力，精准洞察市场需求，精确提出改造策略，精细实施改造动作，以有限的成本，最大化实现空间效率和品质提升，让不符合时代需求的存量建筑重生，成为前沿的、被市场认可和接受的产品，在城市洼地打造出“新地标”，形成新的产业集群。因为“龙湖蓝海引擎”，来广营区域这块“城市洼地”的价值逐步兑现。龙湖蓝海引擎就产生了强大的集聚效应。从龙湖入驻以来，周围商业新品牌日益丰富。

　　以可持续的模式推动城市有机更新

　　据悉，早在2017年，龙湖已经开始尝试对存量地产进行升级改造。对于龙湖而言，城市更新一方面是政策风口，另一方面也遵从了企业发展的内在逻辑。“回归到龙湖‘善待你一生’的企业使命以及‘空间即服务’的发展战略，城市更新是龙湖与城市共生长、持续根植空间加服务、多航道协同发展能力的最佳呈现，长期主义是龙湖发展城市更新事业的底层思考。”刘理说。

　　龙湖蓝海引擎模式在于以产业带动城市更新，实现产业与城市更新的有机结合，这一模式在各个城市已经得到了陆续的验证。除了北京的龙湖蓝海引擎产业园，龙湖在上海、杭州等城市也做了不同的探索和实践。与上海交大毗邻的龙湖蓝海引擎淡水河畔科创园，将原来的黄二村老旧厂房改造升级成集办公、研发、智能制造为一体的创新产业园，吸引了一大批产学研结合的硬科技企业入驻；在杭州滨江，蓝海引擎则把旧工业园区升级改造成科创孵化器，成为滨江移动互联网的产业创新桥头。“城市更新不能批量复制，不能简单的以现代的、装饰性的空间模板去套用。千人千面，深度洞察和精雕细琢，唤醒产业和片区内在的生命力，这样一个项目才能具备持久的活力。“刘理说。

　　这些都是龙湖集团“空间即服务”战略之下长期价值的呈现。通过对城市低效存量空间改造升级，改变空间功能、引入优质产业、植入丰富内容场景，提升整个区域的城市氛围和产业氛围，用更可持续的方式，推动城市有机更新，这是龙湖的目标。

(责编：曹淼、李源)

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