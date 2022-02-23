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1.08亿像素传感器 三星持续探索移动影像“新境界”

2022年02月23日09:44 | 来源：人民网
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近年来，手机已逐渐成为常用影像设备，可以满足大多数人在社交、设计等方面的需求。因此，大众对于手机摄影功能的要求越来越高，购买手机时会考虑像素、画质等因素，这也使智能手机图像传感器供应商在研发上不断投入，以技术创新来保持市场竞争力。其中以三星为例，在其近日发布的三款新手机上搭载了两款图像传感器，以保证移动设备的拍摄质量。

三星1.08亿像素图像传感器。（受访者供图）

据介绍，新发布机型的其中两款传感器面积增加了23%，能够捕捉更多的光线和细节。当监测到使用者身处暗光环境时，它就将以“像素四合一”方式吸收更多的光线，保障照片明亮，降低成像噪点，从而提升暗光条件下移动摄影的清晰度。而另一款手机则搭载了1.08亿像素传感器，可实现 “像素九合一”的成像方式，同时配备双长焦系统，以弥补手机摄影光学变焦能力的短板。

同时，三星还致力于用基于AI技术所带来的图像算法推动移动影像发展。三款新机都支持的“夜间人像”和“夜间视频”离不开AI的加持。夜间人像可利用AI算法智能检测到弱光拍摄环境，从而自动切换至夜景人像模式，再通过深度学习技术，对拍摄的照片进行降噪处理，从而使照片清晰明亮、自然；夜间视频是通过AI算法实现夜晚视频拍摄的动态帧率调整，让夜色中拍摄的影像呈现出超顺滑、低噪点的观感。

“虽然一个像素只是一个彩色的点，但是当有数百万个这样的点聚在一起时，这些点就可以转化成生活快照。我们一直努力为移动图像传感器带来更多像素，以及各种技术支持将传感器性能提升到新的水平。”三星电子公司传感器业务副总裁 Chang Duckhyun表示。

此外，三星还发掘了8K技术，并在新机中设有选项，可以让消费者用8K视频截取高达3300万像素的静态照片。机身内部在全面确保耐用性的同时，用废弃渔网改造而成的环保零件替代了以往所用到的传统塑料，实现了废弃物料的循环再利用。

(责编：董童、李源)

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