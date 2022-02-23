人民网北京2月23日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《关于积极扩大交通运输有效投资的通知》（以下简称《通知》），部署做好2022年扩大交通运输有效投资工作，实现“开门红”“开局稳”。

《通知》指出，各地、各单位要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕“十四五”系列规划目标任务、重点工程等，适度超前开展基础设施投资，扎实做好扩大交通运输有效投资各项工作。要强力推进“十四五”规划项目落地实施，加快102项国家重大工程交通项目和“6轴7廊8通道”战略骨干通道项目建设，精准补齐国家综合立体交通网短板；要加强组织实施，深入推进交通强国建设试点任务，注重总结经验，形成可复制推广的制度、办法、成果；要提升前期工作质量和深度，推动规划内项目尽快启动前期工作，深化路线选址、建设方案、技术标准等主要建设内容论证，合理确定投资规模；要强化项目储备，建立项目清单，形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环；要加强监督管理，落实主体责任和监管责任，保证项目顺利实施。

《通知》要求，各地、各单位要切实做好资金土地等政策要素保障，充分发挥中央资金引导带动作用，创新投融资体制机制，加强与相关部门沟通协调，推动建立部际、省际、部省间重大项目协调推进机制，形成协同推进重大工程项目建设的工作合力。要加强风险防控，强化交通运输发展规划与资金保障协同机制，保障农民工工资和工程款及时支付；树牢安全发展理念，严格落实安全生产责任制，建立风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，以平安百年品质工程为引领，推进精品建造和精细管理，确保安全生产和工程质量。

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