原标题：战略合作签约+服务方案发布！上海农商银行服务临港新片区再添新举措

2月22日，上海农商银行与临港新片区管委会签署战略合作协议，并与临港新片区管委会、临港集团携手发布“上海农商银行临港新型国际贸易通”服务方案，旨在贯彻落实“五个重要”讲话精神，加快推进“五个新城”规划建设，促进临港新片区更深层次、更宽领域、更大力度的全方位高水平开放，并为服务区内新型国际贸易企业再添举措。临港新片区党工委副书记、临港集团党委书记、董事长袁国华，上海农商银行党委书记、董事长徐力，临港新片区党工委委员、管委会专职副主任、南汇新城镇党委书记苗挺，上海农商银行党委副书记、行长顾建忠，临港集团党委委员、副总裁刘伟，上海农商银行副行长应长明等出席活动。

根据战略合作协议，双方将紧密围绕临港新片区重点产业发展、重大项目建设、南汇新城建设，在普惠金融、科技金融、智慧城市、乡村振兴等领域开展合作。上海农商银行表示，今后将充分发挥集团商业银行、融资租赁等服务牌照的优势，整合各类业务板块，为推进临港新片区产业结构调整升级、重点领域和重大项目等提供全方位、深层次、多渠道的资本市场服务，为区域科技创新、南汇新城建设提供资金保障，全力支持临港新片区开发建设。同时，上海农商银行也将发挥普惠金融服务优势，精准滴灌中小科创企业，为临港园区内企业提供多层级、普惠性的综合金融服务，以实现长期合作、共创价值、共谋发展。

“临港新型国际贸易通”服务方案是上海农商银行基于多年国际贸易服务经验，针对临港新片区内新型国际贸易企业推出的专项服务方案。该行将充分发挥本地法人银行优势，以“授信易、审批快、汇划速、结算便、配套全”作为服务亮点，通过“1点快速对接”的方式与临港集团高效对接，提供总支行团队“2层专业保障”，最高为企业提供“3倍授信支持”，以及“8项便利举措”解决企业在开户、结算、单据审核方面的痛点，同时提供“4项优质高效服务”，支持并促进企业在临港新片区内开展新型国际贸易，提升区内国际贸易自由化水平。日前，该行已成功落地为临港新片区内相关新型国际贸易企业办理的离岸转手买卖结算业务。

推进临港新片区建设开发是上海的三项重大任务之一，南汇新城又是上海五个新城之一，上海农商银行作为本地法人银行，始终积极服务上海“五个中心”建设大局，主动参与中国（上海）自由贸易试验区和临港新片区的金融建设。2013年11月，该行获批成为国内农信系统中首家获准开展自贸区业务的机构。2019年8月，上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行正式获批并揭牌，是第一批在临港新片区内设立网点的8家银行之一。今年2月14日，在外管局与管委会召开的“临港新片区开展跨境贸易投资高水平开放外汇管理改革试点启动会”上，上海农商银行作为12家试点银行之一，签署了《外汇管理高水平服务协议》。多年来，上海农商银行多角度、全方位地参与了新片区创新试点与新城建设。在特殊经济功能方面，探索研究离岸贸易、全球采购、保税维修等新型国际贸易金融服务需求，不断推进新业态、新模式发展。在科技创新策源方面，推出“临港科创贷”产品，精准匹配科技型企业，提供“全生命周期”的金融产品与服务。在城市核心功能方面，围绕市政交通、生态环境、住房保障、社会民生等方面提供广泛金融支持，助力南汇新城的城市能级全面提升。

随着战略合作协议的签署及临港新型国际贸易通服务方案的推出，上海农商银行表示，今后将依托银企合作机制、信息共享机制、项目对接机制，与临港新片区管委会、临港集团共同服务好新片区内优质新型国际贸易企业，为把中国（上海）自由贸易试验区临港新片区建设成为具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区核心承载区不断贡献力量。

(责编：曹淼、李源)