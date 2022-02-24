原标题：因全球范围内专利发明表现突出 蚂蚁集团入选2022年《全球百强创新机构》

2月23日，全球领先的信息服务提供商科睿唯安(原汤森路透知识产权与科技事业部)发布《2022年度全球百强创新机构》报告，蚂蚁集团、阿里巴巴、华为等五家来自中国大陆的企业入选，一同入选的还包括英特尔、HP等科技公司。

该报告着眼于企业持续的创新能力，从而遴选出位于全球创新生态系统顶端的百强机构。报告显示，今年全球创新百强中有一半(54家)以上来自亚洲，凸显亚洲在全球创新版图中的主导地位。

“相比于其他创新机构，蚂蚁集团以其在全球范围内专利发明一贯卓越的表现入选。特别是蚂蚁集团的创新发明对其他机构的影响十分显著，体现了蚂蚁集团的创新领先性。”科睿唯安知识产权与创新研究副总裁兼首席分析师Ed White表示。

据国际权威数据库德温特世界专利索引(简称：DWPI)公布的数据，2020年，蚂蚁集团的区块链相关专利实力(平均实力指数)位居全球第一，并且在授权专利、覆盖率和引用率方面表现突出。去年10月份，知识产权研究机构 IPRdaily 和全球专利数据库提供商 incoPat 联合发布报告显示，蚂蚁集团在2021全球高相关度区块链授权专利排行榜中也位列第一。

除了区块链外，蚂蚁集团同时积极投入对安全计算、人工智能、物联网等前沿技术的创新研发。据介绍，2021年蚂蚁集团在全球共新增6600多项授权专利。自 2017 年以来，蚂蚁集团持有的专利数量在不到五年的时间里增长了37倍，达到15000多项。

“很高兴被科睿唯安评为2022年全球百强创新机构。”蚂蚁集团副总裁兼首席知识产权法务官白建民表示：“蚂蚁集团致力于通过区块链、人工智能、安全计算等关键技术创新来链接信任，助力产业数字化转型。”

科睿唯安首席产品官Gordon Samson说：“与十年前我们首次发布《全球百强创新机构》报告时相比，今天的全球创新活动水平更高，也更多样化、更复杂。《2022年全球百强创新机构》入选企业是卓越创新的典范，它们为全球提供新价值和独创技术，拥有持续创造力。我们对上榜的百强企业表示衷心祝贺。”

(责编：曹淼、李源)