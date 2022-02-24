原标题：核能综合利用新示范！我国首个工业用途核能供汽工程在田湾开工

为全面落实国家绿色低碳发展战略，推动核能综合利用安全高效发展，有序拓展清洁能源产业，2月23日，我国首个工业用途核能供汽工程在中核集团田湾核电基地打下第一根桩基，这是中核集团继秦山核电开展南方核能供暖之后，积极立足“三新一高”，助力“双碳”目标实现，与地方共享发展成果，建设美丽中国，在核能综合利用领域开展的又一积极探索，为优化调整我国能源结构，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系做出了新示范。

该工程由江苏核电有限公司、连云港市徐圩新区石化基地联合开展，采用田湾核电3、4号机组蒸汽作为热源，将蒸汽输送至连云港石化产业基地进行工业生产利用，预计2023年底投产供汽。

据江苏核电维修总经理、工程负责人刘永生介绍，田湾核电蒸汽供能项目采用核电厂蒸汽为热源，加热的工业蒸汽经由独立隔离回路输送，从设计源头上确保核能供汽清洁安全，符合工业蒸汽各项行业标准。通过管道预制架空蒸汽保温方案等措施，控制每公里温度损失小于2℃、压降0.03Mpa以内，有效控制蒸汽长距离传输过程中温度和压力的损失，满足连云港石化产业基地工业用汽需求。

项目建成后，每年供汽量480万吨，可实现每年减少燃烧标准煤40万吨，等效减排二氧化碳107万吨、二氧化硫184吨、氮氧化物263吨。

连云港石化产业基地是我国沿海地区规划建设的七大石化产业基地之一，发展目标为世界一流大型石化基地，位于连云港市徐圩新区；该区是国务院批准设立的国家东中西区域合作示范区的先导区以及生态环境部、商务部、科学技术部明确的国家生态工业示范园区。

为抢抓“碳达峰、碳中和”工作先机，江苏核电坚持低碳赋能、多元发展，中核田湾200万千瓦滩涂光伏示范项目、连云港（苏文顶）抽水蓄能电站项目、海水淡化项目正稳步推进，不断加快核能多用途利用，努力把田湾核电基地打造成为世界一流的核能多堆型综合利用产业群和多能互补零碳示范能源基地，在迈向“两个一流”核电基地的新征程上奋勇向前。（江苏核电）

(责编：李源、曹淼)