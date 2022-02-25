海外网 李雪钦

工人在江西省九江市湖口县高新技术产业园区的某建筑工厂内赶制订单产品。

张 玉摄（人民视觉）

2月14日，在重庆市沙坪坝区青凤高科产业园区的某智能网联汽车生产基地自动化焊装车间内，工作人员正调试生产设备。

孙凯芳摄（人民图片）

5G、人工智能、物联网、大数据等技术的发展，为各类产业园区智慧化建设提供了“技术变革之机”。国务院日前发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出推动产业园区和产业集群数字化转型。专家表示，产业园区数字化转型，不仅局限于园区本身的数字化管理，更要打造数字经济产业生态空间，为园区企业构建从初创到孵化到加速的生态发展链条，为区域数字经济发展凝聚力量。

降本增效，优化运营管理

在北京市海淀区中关村壹号园区“数智one”智慧大屏上，不仅能看到园区内外安防情况和楼宇内能源使用情况，智慧停车、智能会议室、智能电梯、园区食堂智能终端等智能平台的运行状态和园区的企业分布以及企业的发展态势也一目了然。据悉，中关村壹号是海淀区首个全场景落地的智慧园区，新技术、新产品随处可见。

如何使园区节能高速运转？数字化可以发挥重要作用。智慧路灯、智慧排污检测……一系列创新应用在广东鹤山工业城智慧园区落地。据悉，中国移动5G专网助力该园区制造企业升级转型，通过建模可视化平台，解决工业园区的照明控制、安防治理、交通监控、排污检测等问题。“通过路灯智能控制，实现公共照明智能化管理，园区路灯可节能30%，达到降本增效、节能减排的目的。”鹤山工业园相关负责人表示。

基于5G、物联网、大数据、人工智能技术的智慧园区，能实现更精细、高效的管理。北京大学产业与文化研究所常务副所长王曙光接受本报采访时说，目前，中国产业园区的构建需要产业链与产业集群的技术支撑，就是要利用数字技术，实现产业园区的深度转型，使产业园区的管理数字化，加强产业链之间的整合力度，提升产业园区要素配置的效率。

业内人士指出，智慧园区建设的重点在于“智慧”，即将“智慧”技术渗透到园区建设和运营的每一个细节，加强园区的业务、服务和管理能力，创新组织结构，控制运营成本，提升服务质量，实现园区管理智能化。

转型升级，推动区域经济发展

位于京东（仙游）数字经济产业园的红木共享直播基地内，多名主播在聚光灯下热情推介红木工艺品。据悉，京东（仙游）数字经济产业园由福建省仙游县政府与京东集团合作共建，产业园包括数字经济展厅、电商办公、商家服务中心、直播基地等，旨在带动当地红木产业园区转型升级。该园区去年9月入选国家电子商务示范基地，目前已有700多家企业入驻。

“智慧园区不仅要提高园区自身的管理水平，还要提升园区内部产业的数字化、智慧化水平。”中国科学院大学经管学院教授吕本富说，产业园区可以和平台企业合作，发挥双轮驱动的作用。因为一个产业园区往往集中很多企业，如果能把企业的上下游产业链组成部分都集中在一个园区内，就是效率集成的表现，各方合力可以在一个地方形成先进产业群。

在数字化转型升级的道路上，不少产业园区走出了自己的特色，打造标志性的品牌园区。近年来，山东齐鲁E谷电商产业园主动拥抱数字变革，以电子商务服务模式创新为引领，以“产业数字化”为发展主线，通过“互联网+批发市场+电商产业园”的运营模式和特色服务，借助线上线下相结合的模式，通过积极培育短视频、直播电商新业态，推动互联网、电子商务与实体经济深度融合，促进传统商贸数字化转型升级，有力助推当地经济发展。

“数字经济发展是当前的大趋势。对于地区经济来说，发展数字经济需要有空间载体，产业园区是重要的载体之一。”中国人民大学区域与城市经济研究所所长孙久文接受本报采访时说，产业园区数字化顺应了全球经济数字化的趋势，目前中国正在大力发展数字经济，产业园区数字化转型有利于培育和壮大数字经济。

因地制宜，打造特色品牌

专家指出，传统产业园区普遍面临管理效率低下、配套服务薄弱、运营模式落后等问题，难以有效服务产业发展、形成产业集聚效应。以园区数字化改造带动各类产业平台整合提升，是提高园区产业集聚能力、实现园区可持续发展的好路径。

国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，提出引导产业园区加快数字基础设施建设，利用数字技术提升园区管理和服务能力。积极探索平台企业与产业园区联合运营模式，丰富技术、数据、平台、供应链等服务供给，提升线上线下相结合的资源共享水平，引导各类要素加快向园区集聚。

目前各地积极开展相关布局，《上海市产业园区转型升级“十四五”规划》《浙江省推进数字化园区建设实施方案》《山东省智慧园区规划与建设指南（试行）》《长沙经济技术开发区数字园区建设实施细则》等纷纷发布。

“抢抓机遇对于区域经济发展很重要，但各地经济数字化的差别较大，应该根据各地数字经济发展的基础，因地制宜，发挥比较优势，循序渐进，推进产业园区数字化转型。”孙久文说。

吕本富认为，各园区可以早做准备，不断打造发展新优势，形成产业园区特色化、差异化发展的新格局。在智慧园区项目建设上，要先根据园区自身的种类、产业等做好分析，明确定位与需求，做好前瞻性、科学性、系统性的园区规划。

“不光要看到技术创新的重要性，也要看到制度变革和创新的重要性。”王曙光认为，目前中国在产业园区数字化方面的技术手段比较完备，产业链和供应链之间的整合也日渐加深，在硬件、数字基础设施方面有显著进步，还需要在服务模式、营商环境等软件方面进一步优化。

(责编：袁勃、胡永秋)