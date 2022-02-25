2月14日，身穿李宁比赛服的加拿大选手马克斯·帕罗特在男子大跳台资格赛中。

新华社记者 程婷婷摄

自由式滑雪男子U型场地技巧金牌被新西兰选手尼科·波蒂奥斯摘得，图为2月19日他身着匹克领奖服在奖牌颁发仪式上展示金牌。

新华社记者 薛玉斌摄

2月7日，北京冬奥会短道速滑项目男子1000米决赛中，安踏赞助的中国选手和李宁赞助的匈牙利选手在比拼。

新华社记者 熊 琦摄

赞助运动员、运动队是品牌获得曝光的常用手段。冬奥赛场上，有哪些中国运动品牌跟随运动员登上赛场和领奖台呢？

安踏赞助了中国体育代表团，包括比赛服和领奖服，中国队此次获得9金4银2铜，刷新参加冬奥会最好成绩，安踏产品也多次跟随中国运动员亮相。自由式滑雪女子U型场地技巧项目中，获得冠军的中国队选手谷爱凌与分获亚军、季军的加拿大选手都是身穿安踏赞助的比赛服。

收获1金1银4铜的加拿大单板滑雪队比赛服由李宁赞助。此外，李宁赞助的匈牙利短道速滑队收获1金2铜。值得一提的是，李宁赞助的运动队与中国队有正面竞争，在单板滑雪赛场和短道速滑赛场上，都出现过安踏、李宁包揽金银铜牌比赛服的场景。

匹克赞助的7个代表团中，4个代表团共收获5金5银3铜共13枚奖牌。作为领奖服赞助商，匹克见证了合作代表团在北京冬奥会取得佳绩：新西兰首次获得冬奥金牌，最终收获2金1银；斯洛文尼亚获得2金3银2铜，追平冬奥历史最佳金牌数；比利时获1金1银，是其近74年来首次夺金以及收获1枚以上奖牌。

资料来源：体育大生意公众号

（本报记者 康 朴整理）

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