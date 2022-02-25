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发力中高端，底气在提质（品牌论）

史志鹏
2022年02月25日05:10 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2022北京冬奥会圆满落幕。一场冰雪盛会，不仅是各国运动员的竞技场，也是各大运动品牌的展示台。开幕式上，各代表团入场身着的各式运动服装、户外服装成为网友讨论的热门话题，一连冲上多个热搜，许多入场式同款在网店迅速销售一空。这些带有运动属性的服装火速走俏，反映出人们对运动品牌的关注。

　　近年来，全球运动服饰行业规模稳步上升。在中国，随着全民健身持续推进，大众健康意识不断增强，穿着观念日益改变，运动服饰行业前景广阔。据统计，中国运动服装市场规模从2015年的1650亿元增至2020年的2540亿元，年均增幅超178亿元。在这一背景下，以安踏、李宁为代表的中国运动品牌持续推动品牌突破升级，向长期以来由国外品牌占据的中高端市场发起冲击。

　　过去，中国品牌凭借强大的制造能力以及物美价廉的优势享誉世界，中国运动品牌也不例外。然而在市场上，很多产品被贴上“廉价”“没有科技含量”的标签。在进军中高端市场时，不少人表达了担心与质疑，进而还引发了一些喜爱运动鞋服的网友们讨论：国产运动品牌难道就应该廉价，卖得比国外品牌便宜？

　　时间总会给人答案。无论是安踏通过收购多个海外品牌，瞄准高端消费群体，还是李宁接连亮相国际时装周，推出颇具时尚属性的系列中高端产品，都证明中国运动品牌向中高端迈出了重要步伐。很多产品的价格有提升，但仍受到消费者青睐，这也从侧面表现出中国企业在品牌升级方面的积极成效。

　　提价可以视为品牌发力高端化的一个表现，并不是全部内容。贝恩咨询数据显示，运动人群在购买产品时，60%会考虑产品功能，44%会考虑智能科技，二者在所有考虑因素中位居前列。由此来看，运动品牌拼到最后，拼的往往是产品研发实力、科技含量，提价的底气恰恰来源于此。客观地讲，国产运动品牌虽然也争相推出各种“黑科技”，可在研发与创新层面，与国际巨头品牌尚存一定差距。在某种程度上，正是产品的科技含量推动着运动品牌成为行业顶尖。

　　曾几何时，国际体育赛事赞助商一直被国外品牌垄断，如今在各大赛场，越来越多的中国运动品牌崭露头角。但同时，更要清醒认识到，市场对品牌的认可最终会回归产品本身。好的产品跟不上，过快提价反而适得其反。要想在高端市场竞争中走得稳、行得远，深耕科技、专注产品是不二法门。只有这样，才能逐渐打破消费者对国产运动品牌的固有思维与刻板印象，愿为产品溢价埋单。

　　有专家在谈到国产运动品牌时曾说：“以后每当人们提起中国运动品牌，希望听到的不再是性价比有多高，而是产品的功能和专业性有多强。”我们共同期待这一天早日到来。

(责编：袁勃、胡永秋)

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