本报记者 邱超奕

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近日，国家发展改革委印发通知，进一步完善煤炭市场价格形成机制。这次完善，意在坚持煤炭价格由市场形成的基础上，明确价格合理区间、强化区间调控，引导煤炭价格在合理区间运行，实现有效市场和有为政府的更好结合。预计今后一段时间，煤炭价格会在当前水平上合理回落，有利于进一步稳定燃煤发电市场交易电价。

为贯彻落实中央经济工作会议、国务院常务会议精神，加强煤炭市场价格调控监管，引导煤炭价格在合理区间运行，促进煤、电上下游协同发展，保障能源安全稳定供应，近日，国家发展改革委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（以下简称《通知》），进一步完善煤炭市场价格形成机制。2月24日，国家发展改革委召开新闻发布会介绍《通知》有关情况。

根据行业普遍共识，明确煤炭价格合理区间

煤炭是关系国计民生的重要初级产品，今后一段时期我国能源消费仍然要立足以煤为主的基本国情。在当前国际能源供需形势错综复杂的背景下，进一步完善煤炭市场价格形成机制十分重要、十分必要。

国家发展改革委价格司司长万劲松表示，这次完善煤炭市场价格形成机制，就是要在坚持煤炭价格由市场形成的基础上，明确价格合理区间、强化区间调控，引导煤炭价格在合理区间运行，实现有效市场和有为政府的更好结合。

《通知》实现了“两个明确”。首先，明确了煤炭价格合理区间。目前阶段看，根据行业普遍共识，秦皇岛港下水煤（5500千卡）中长期交易含税价格在每吨570—770元之间较为合理。综合考虑合理流通费用、生产成本等因素，相应明确了山西、陕西、内蒙古3个重点产区煤炭出矿环节的中长期交易价格合理区间。

第二，《通知》明确了合理区间内煤、电价格可以有效传导。目前，燃煤发电执行的是“基准价+上下浮动不超过20%”的市场化电价机制。这次完善煤炭市场价格形成机制，与燃煤发电价格机制相衔接，实现了“区间对区间”，燃煤发电企业可在基准价上下浮动不超过20%的范围内及时合理传导燃料成本变化。

为何选择秦皇岛港下水煤和山西、陕西、内蒙古3个省份来明确价格区间？

国家发展改革委价格司副司长周伴学解释，以秦皇岛港为代表的环渤海港口是我国重要的煤炭转运集散地，其价格是煤炭市场价格形成的“风向标”。对秦皇岛港下水煤价格提出合理区间，能有效引导市场预期，促进全国煤炭价格合理形成；山西、陕西、内蒙古3个省份煤炭产量和外调量在全国占比中均超过70%，针对出矿环节提出价格合理区间，有利于管住价格波动的源头，有效调控全国煤炭市场。

煤价合理区间不是政府定价，将防止煤价大起大落

明确价格区间，是否意味着政府要直接管理煤炭价格？

“提出煤炭价格合理区间，不是要对煤炭实行政府定价，目的是在坚持煤炭价格由市场形成的基础上，建立价格区间调控机制，实现有效市场和有为政府的更好结合，防止煤炭价格大起大落。”万劲松解释，当煤炭价格在合理区间内时，充分发挥市场机制作用，由市场主体自主交易形成价格；一旦价格超出合理区间，则立即采取调控监管措施，促进煤炭价格回归合理区间。

我国煤炭自给率超过90%。实际上，根据多年市场运行情况，煤炭市场价格合理区间是客观存在的。周伴学解释，煤炭价格合理区间充分考虑了成本因素，各方面有充分共识。当煤炭价格达到区间上限每吨770元时，燃煤发电企业在传导煤炭成本后，能够保障正常发电；当煤炭价格触及区间下限每吨570元时，煤炭企业也能够维持稳定生产。这一区间也留出了足够空间，使煤炭价格能充分反映市场供需变化。

万劲松分析，近年来，煤炭价格非理性上涨背后都有资本过度投机炒作这个推手。当煤炭价格脱离基本面过度涨跌时，会有不利影响，甚至危及能源安全。比如，2015年煤炭价格过度下跌，导致煤炭企业普遍亏损；去年10月，煤炭价格短期内大幅飙升，又导致燃煤发电行业亏损严重，影响电力供应，损害经济平稳运行。因此，完善煤炭市场价格形成机制具有重要意义：一是稳预期，遏制投机资本恶意炒作，防止价格大起大落；二是稳供应，支持煤矿稳定生产、煤电平稳出力；三是稳经济，稳定企业用电用煤成本，促进经济平稳运行。

对煤炭价格进行区间调控，法律法规上有充分依据。万劲松说，比如，价格法第四条规定，“国家支持和促进公平、公开、合法的市场竞争，维护正常的价格秩序，对价格活动实行管理、监督和必要的调控”；价格法第三十条规定，“当重要商品和服务价格显著上涨或者有可能显著上涨，国务院和省、自治区、直辖市人民政府可以对部分价格采取限定差价率或者利润率、规定限价、实行提价申报制度和调价备案制度等干预措施”。

强化监管，确保煤炭价格在合理区间运行

接下来，如何确保煤炭价格在合理区间运行？

国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗介绍，一是强化长协组织。煤炭中长期交易价格是煤炭市场价格的“压舱石”。国家发展改革委将进一步完善煤炭中长期合同制度，着力强化合同履约监管，确保中长期合同多签、实签，切实执行到位。

二是强化储备调节。加强煤炭产品储备和产能储备建设，进一步增强政府可调度储煤能力，完善储备调节机制，适时收储和投放，有效平抑市场价格波动。

三是强化预期管理。健全煤炭生产流通成本调查制度和市场价格监测制度，规范煤炭价格指数编制发布行为，让市场信息更加真实地反映供求状况。出现超出价格合理区间的情况时，将适时采取包括提醒、约谈、成本调查、价格干预，以及价格法等法律法规规定的必要手段和措施，引导煤炭价格合理回归。

四是强化价格监管。密切关注投机资本动向，强化期现货市场联动监管，坚决遏制资本过度投机和恶意炒作。强化反垄断监管和市场价格监督检查，依法严厉查处各类价格违法违规行为，对典型案例公开曝光。

《通知》的出台，释放了国家进一步加强煤炭市场价格调控监管的明确信号。预计今后一段时间，煤炭价格会在当前水平上合理回落，有利于进一步稳定燃煤发电市场交易电价。彭绍宗补充说，此次改革不涉及电价机制调整，燃煤发电仍执行“基准价+上下浮动不超过20%”的市场化电价机制。除高耗能企业外，无论煤价如何变化，燃煤发电市场交易电价都不能突破上浮20%的限制，居民、农业电价与当前水平相比也不会有任何变化。

最后，这次确定煤炭价格合理区间并不意味着一成不变。“煤炭价格合理区间是在充分考虑成本的基础上确定的。”周伴学说，后续国家发展改革委将统筹考虑煤炭生产成本变化、能源行业发展等因素，及时充分听取行业和社会各方面意见建议，适时对煤炭价格合理区间进行评估完善。

《 人民日报 》（ 2022年02月25日 12 版）

(责编：袁勃、胡永秋)