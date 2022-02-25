河北多措并举为企业纾困
退还不合理收费1.1亿元
2022年02月25日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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本报石家庄2月24日电 （记者史自强）记者日前从河北省市场监管局获悉：河北省去年以来大力推进改革创新，持续优化营商环境，制定了30多项为企业纾困解难、支持发展的举措，取得了一系列成效。全省建立多部门参与的扶持个体工商户发展联席会议制度。严查涉企收费，退还企业不合理收费1.1亿元。为企业减免检验检测、检定校准等费用3000余万元。
据悉，河北省市场监管局近日制定印发《服务企业行活动实施方案》，将上下联动组织开展“质量服务企业行”“知识产权服务企业行”等活动，力促经济稳中求进。河北将深入企业进行“帮扶问诊”，指导企业开展质量状况、行业发展状况分析，为企业发展提供咨询服务；遴选专家服务团，破解企业在质量攻关、工艺改进、技术提升、质量管理、认证产品等方面存在的难点堵点。
《 人民日报 》（ 2022年02月25日 12 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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