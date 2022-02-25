本报长沙2月24日电 （记者何勇）市级重点投资项目或民生项目可以“先通水后交费”，开展“今天提申请、明天用上电”极速报装服务……近日，湖南省郴州市提出把优化营商环境作为市委、市政府“一号工程”，发布打造“办事不求人、高效便捷、暖心顺心”一流营商环境的若干措施，持续优化营商环境。

措施共20条，主要针对营商环境的痛点、难点、堵点问题，力争最大限度精简环节、最大幅度压缩时限、最大力度降本增效、最大程度保障公平。这些措施具体到如何提升企业用水、用电、用气便利度，分别从企业开办、要素获取、纳税服务、融资建设等方面，出台了优化的服务措施。如开办企业全流程半天网上办结；进口、出口货物整体通关时间平均缩减至4小时和0.9小时；实施惠企政策“综合窗”和“一件事一次办”，惠企资金直达市场主体。

《 人民日报 》（ 2022年02月25日 12 版）

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