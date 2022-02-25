王益民

近年来，随着“互联网+政务服务”的深入推进，各地区各部门积极推进电子证照应用并取得了显著成效，电子证照深入应用成为持续优化政务服务，优化营商环境的重要抓手。近日，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》（以下简称《意见》），《意见》从国家层面，围绕高频应用场景和企业群众普遍需求，对电子证照扩大应用领域和全国互通互认作出了系统全面的规划部署，具有很强的前瞻性、指导性、针对性和可操作性，是各地区各部门推进电子证照建设的基本遵循，必将有力促进各地区各部门不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，进一步增强企业和群众的获得感和满意度。

一、推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认意义重大

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视电子证照扩大应用领域和全国互通互认工作，2021年全国两会《政府工作报告》中明确提出：推动电子证照扩大应用领域和全国互通互认，实现更多政务服务事项网上办、掌上办、一次办。《意见》的印发为推动建立全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系，推进各地区各部门电子证照的标准化建设、社会化应用和互通互认，进一步增强数字政府效能、建设人民满意的服务型政府打下坚实基础，意义重大。

一是聚焦高频服务场景，推动电子证照社会化应用。《意见》围绕个人和企业常用证照，以服务场景为切入点，加快推进证照电子化应用，覆盖了与企业群众生活密切相关的纳税缴费、社会保障、医疗保障、婚姻生育等应用场景，推动电子证照在全社会广泛普遍使用，助力深化便民服务，加快优化营商环境。二是聚焦企业群众关切，推动“减证便民”落地生效。《意见》提出要提供多种渠道便利企业和群众申请、使用电子证照，实现线上线下一体化应用。凡是通过电子证照可以获取的信息，不再要求企业和群众提供相应材料。将有力推动实现“信息免填写”“材料免提交”“最多报一次”，切实为群众增便利，为企业降成本。三是聚焦共享共用，推动业务协同。《意见》强调通过建立健全电子证照应用协同推进机制，明确电子证照发证、持证、用证、共享、留存等各环节的责任和义务，加强电子证照应用跨地区、跨部门工作协同，为电子证照应用提供及时准确、安全稳定的共享调用服务。以电子营业执照为依托，电子认证服务为支撑，构建统一的电子营业执照和企业电子印章同步制作、发放、使用服务体系，实现电子文件的跨地区、跨部门验章验签服务，便利企业群众异地办事。四是聚焦弱势群体需求，推动线上线下融合发展。《意见》要求要加强线上线下融合，保留传统服务方式。坚持传统服务方式和智能化服务创新并行，提供电子证照服务的各渠道线上线下融合、数据同源、同步更新，既便捷企业和群众依申请领取和使用电子证照，又满足老年人等弱势群体办事需求。

二、需求导向，推动破解电子证照应用“六不”难题

《意见》聚焦电子证照应用和互通互认的难点痛点堵点问题，对推动电子证照全国互通互认提出要求，将有效推动解决电子证照应用“六不”难题：

一是建立健全标准体系，破解标准规范不健全问题。针对目前各地区各部门电子证照建设仍存在数据标准不统一、文件格式不统一、应用服务标准不统一等诸多问题，文件强调各行业主管部门应组织制定完善本行业电子证照相关标准、签发规则，推动高频电子证照全面实现标准化。二是整合问题处理机制，破解数据质量不高问题。针对部分实体证照数据存在要素缺失、颁发机构调整等情况，文件提出各部门应明确电子证照制发相关办法，依托全国一体化政务服务平台建立健全电子证照数据质量问题异议、投诉处理机制。三是完善应用协调推进机制，破解互通互认机制不完善问题。针对电子证照审批服务流程通常跨地域、跨部门、跨系统、跨层级，数据难以进行汇聚和共享问题，文件明确了电子证照互通互认工作流程，确保电子证照应用在各环节权责清晰。四是强化服务平台支撑，破解共享服务体系不完备问题。针对电子证照数据“点对点”“多对多”的重复对接问题，文件提出通过全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系，提供及时准确、安全稳定的共享调用服务。五是聚焦高频多样化需求，破解使用场景不丰富问题。针对电子证照社会化应用面临巨大挑战，社会认可度亟需提升的现状，文件提出要深化便民服务，拓展电子证照应用领域，积极推动电子证照在企业、社会组织、个人等不同持证主体之间的社会化应用。六是强化安全防护体系和能力，破解安全管理不严密问题。针对电子证照制发中的造假和擅自调用信息行为，文件强调要严格落实网络安全等级保护制度，强化对持证主体相关信息的保护，建立健全责任追究制度，切实保障商业秘密和个人隐私。

三、四大举措，推动电子证照应用取得实效、落到实处

按照党中央、国务院关于电子证照建设的部署要求，为积极推进电子证照在全国范围内的应用推广，更好发挥电子证照应用在政府职能转变、推进数字政府建设、增强企业和群众获得感和满意度的支撑保障作用，《意见》通过以下举措，推动电子证照应用取得实效、落到实处：一是加强组织领导。注重顶层设计，加强对电子证照应用工作的统筹推进，加强部门间工作协同和数据共享。二是抓好督促落实。各地区各部门要统筹推进电子证照应用工作，明确目标任务和落实措施，强化监管力度，压实工作责任。三是聚焦惠民利企。坚持需求导向，围绕高频应用场景，紧贴企业群众需求，破解难点堵点问题，拓展应用服务领域，积极推动电子证照在全社会广泛应用，切实提升企业群众办事的获得感和满意度。四是做好宣传推广。宣传推广电子证照的应用场景和使用方式，对典型案例和有效经验及时进行宣传报道，广泛提升电子证照应用的社会认知度。【作者系中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心主任、国家电子政务专家委员会副主任】

(责编：曹淼、李源)