杨鹏飞

近年来，各地区各部门依托全国一体化政务服务平台，积极推进电子证照应用，推动更多政务服务网上办、掌上办、一次办，极大提升了服务便捷度、企业群众获得感。但从总体来看，电子证照应用的标准规范不健全、互通互认机制不完善、共享服务体系不完备、使用场景不充分。

《国务院办公厅关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》（以下简称《意见》）的出台恰逢其时。《意见》从国家层面对电子证照应用作出顶层设计和总体部署，积极扩大电子证照应用领域，推动电子证照全国互通互认，全面提升电子证照支撑能力，有效助力“放管服”改革和数字政府建设，持续优化营商环境。

“一体化”建设：统筹推进全国电子证照实现互通互认

《意见》坚持系统观念，统筹布局，积极推动建立协同高效的电子证照应用和全国互通互认工作推进机制，打造全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系，促进电子证照实现标准化、规范化建设，加强电子证照应用与“一网通办“跨省通办”统筹推进，实现更多服务网上办、掌上办、一次办。

近年来，广东依托国家政务服务平台，以推动电子证照跨省调用为突破口，积极推进政务服务跨省通办。目前，江西、北京、河南、福建4省市居民登录“粤省事”即可关联查看居民身份证、结婚证等9种证照，跨省调用量累计达85万次。

“多领域”覆盖：积极助力数字政府、数字社会建设

《意见》坚持需求导向、便民高效的基本原则，聚焦惠企利民，围绕个人、企业高频证照电子化、社会化应用场景，覆盖教育、公安、民政、人社、住建、自然资源、交通运输、文旅、卫健、市场监管等主要政务服务领域，在全国一体化政务服务平台的公共支撑下，通过服务事项信息关联，切实推动“免证办”在各类高频应用场景中落地。

目前，国家政务服务平台已汇聚近千种国家级电子证照类型，绝大部分已在广东注册签发，有效支撑省市县镇村五级政务部门共约61万余个服务事项实现“免证办”。在此基础上，广东进一步加强线上线下渠道融合、数据同源、同步更新，依托“粤系列”政务服务平台、广东政务服务网，积极推进电子证照本地化应用。截至目前，全省已发布电子证照目录2506种，正式开通电子证照服务1880种，累计签发超过6亿张电子证照，切实为广大群众和企业提供优质便利的网上办事服务。

“三方面”创新：高度契合数字化发展需求

《意见》坚持创新引领，从技术创新、管理创新、模式创新三方面着手破解电子证照重点难点问题，鼓励先行先试，加快推进新技术应用。建立健全电子证照应用协同推进机制、标准体系，明晰各环节权责，确保数据来源可靠、程序规范、要素合规，持续推进电子证照标准化、规范化，为深度应用保驾护航。广东积极探索建立电子证照管理应用相关制度体系建设，制定电子证照管理规定，细化电子证照建设管理部门、签发部门、使用部门的职责。

同时，加快应用创新，推动以“粤省事”“粤商通”等移动政务服务平台为载体的全国首创政务服务事项“免证办”，为超过九成活跃市场主体提供“一站免证办、掌上随时办”的便捷体验。

“全过程”监管：全面提升电子证照应用支撑能力

《意见》统筹发展和安全，落实安全管理责任，推动建设全国一体化政务服务平台电子证照公共验证服务系统，严格身份认证授权和个人信息保护。依托全国一体化政务服务平台提供验章服务，提升电子印章的支撑保障能力。统筹建设完善电子证照库，按照“应归尽归”原则，着力提升电子证照数据质量，确保实现电子证照应用全过程规范管理，切实筑牢电子证照应用安全防线。

广东积极推动建立“多维联动、立体防护”的网络安全体系，搭建可信电子证照系统，提供电子证照发证、用证、电子印章认证、身份认证、数字签名认证和信息加解密等服务，解决办事过程中证照多次重复提交、证照文件验证等问题。同时，不断强化电子证照信息安全责任和安全防范措施，切实保障信息真实性、安全性、统一溯源。

作为各地区加快推动电子证照扩大应用领域和全国互通互认的纲领性文件，广东将深入落实《意见》精神，紧紧围绕数字政府改革建设，积极推动电子证照扩大应用领域和全国互通互认。同时，进一步发挥“粤系列”移动政务服务平台覆盖面广、使用便捷的优势，推动更多政务服务事项实现网上办、掌上办、一次办，让企业和群众有更大的获得感。（作者为广东省政府副秘书长、省政务服务数据管理局局长）

(责编：董童、李源)