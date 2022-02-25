马越男

近年来，各地区各部门依托全国一体化政务服务平台和各地平台，积极推动电子证照建设应用，持续优化政务服务，深化为民办事减环节、减材料、压时限，政务服务便捷度和群众获得感明显增强。但也不可否认，电子证照仍存在数据质量不高，服务标准不统一等问题，不少“跨省互认”事项以及一些省内政务服务事项的办理尚未使用或认可电子证照，一定程度上制约了电子证照的应用推广。

在此背景下，国务院办公厅印发了《关于加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认的意见》（以下简称《意见》），明确具体措施，强力推动电子证照扩大应用领域和全国互通互认，实现更多政务服务网上办、掌上办、一次办，必将有力提升“减证便民”工作成效，增强群众的获得感和幸福感。

强化顶层设计，构建电子证照全国统筹格局

《意见》坚持整体规划，突出全国“一盘棋”，明确强化全国一体化政务服务平台对跨地区、跨部门电子证照应用服务的统筹，对推动电子证照全国互认，构建电子证照应用协调机制，推进电子证照标准化规范化，以及提升电子证照数据质量等方面提出了具体措施。《意见》的出台，对于构建全国一体化的电子证照建设应用格局指明了方向。

落实好《意见》要求，重点要做好三个统筹。

一是统筹数据。将电子证照纳入政务服务、电子政务以及数据资源体系一体规划和服务。一方面，构建实体证照与电子证照同步生成和制发的机制，确保电子证照生成及时、数据准确；另一方面，推动历史证照电子化，确保电子证照“全量制发”。充分依托全国一体化政务服务平台、政务服务便民热线等渠道，搜集和处理电子证照数据质量问题，提升电子证照标准化规范化水平，确保电子证照产的出、拿的到、用的好。

二是统筹标准。建立健全电子证照标准体系，行业主管部门要牵头制定完善本行业数据治理、证照制发、应用服务等相关标准，全面推行“一证一标”，支撑电子化应用和全国互通互认。

三是统筹业务。将电子证照应用与“证照分离”、“一业一证”等改革紧密衔接，统筹推进政务服务“跨省通办”“一网通办”。

按照国家部署要求，山东省坚持“一盘棋”推动，将电子证照建设应用工作纳入数字强省建设规划统筹推进，按照“业务—系统—数据”相匹配的原则，加强证照数据生产，推动数据统一归集，电子证照统一制发。在婚姻、户籍、不动产等重点领域稳步开展历史数据电子化，提升证照数据覆盖面和精准度。在此基础上，依托“爱山东”移动政务服务平台，建立个人和企业的“电子卡包”，提供“记录一生、管理一生、服务一生”全生命周期服务。目前，“电子卡包”已接入了身份证、社保卡、驾驶证、行驶证、老年人优待证、营业执照等400多类电子证照，支持企业群众通过手机自主“亮证”，取得明显成效。

坚持需求导向，提升电子证照应用服务效能

《意见》紧贴企业群众的需求，以减证便民为目标，提出在深化便民服务、助力优化营商环境等方面，全面扩大个人、企业电子证照应用领域，推动电子证照社会化应用，特别是在合同订立、人员招聘、交通出行等社会场景和领域，不断提升电子证照社会认可度。

做好电子证照应用，一方面，要坚持需求导向，聚焦群众企业的常用场景、高频需求推动证照应用，找准工作靶向，做到“问需于民”，提高工作的精准度。要围绕个人和企业的需求，推动个人电子证照应用覆盖与群众生活密切相关的婚姻登记、养老保险、不动产登记等领域，企业电子证照应用覆盖企业登记、经营、投资和工程建设等领域，通过证照数据共享、手机“亮证”、线上查询核验等多种方式，支撑事项办理所需信息免填写、纸质证明材料免提交、相关信息“最多报一次”。另一方面，要坚持应用导向，“制证”不是目的，“用证”才是关键。注重电子证照应用与制度保障、服务优化协同推动，及时修订与电子证照应用不一致的规章制度，整合优化服务流程，变“多件事”为“一件事”，对能够通过事中事后监管纠正且风险可控的证明事项推行告知承诺。围绕高频证照、重点领域开展专项行动，扩大社会知晓度和覆盖面，切实把证照用好用活。

近年来，山东省围绕高频证照服务需求，开展了“电子两证”（电子身份证、电子营业执照）应用专项行动，全面推动各类电子证照应用，取得较好成效。目前，群众到全省各级政务服务大厅办事，可通过“爱山东”移动政务服务平台出示电子身份证，工作人员扫码获取，不再需要提交实体证照。在政务服务领域率先应用基础上，逐步向与群众密切相关的交通出行、旅游、住宿、就医、水电气暖等领域拓展。当前，正加快推进全省统一的“居民码”建设应用，推动省内各级各部门制发的各类电子“证、照、卡、码”与之相关联，做到“一码通行”。同时积极推动与长三角等地区的电子证照跨省互认。济南、青岛、枣庄、淄博、烟台、日照等多个市开展“无证明城市”建设，依托电子证照等推动证明材料应减尽减，推行“清单之外无证明”。

夯实数字底座，提升电子证照应用支撑能力

《意见》强调要强化基础支撑，对提升电子证照服务平台、电子印章支撑保障能力，加强电子证照应用安全监管作出安排部署。

深化电子证照应用，必须切实夯实平台，为应用打下坚实基础支撑。在这方面，近几年山东省按照国家要求，结合工作实际，强化电子证照统筹谋划，建设了省级统一的电子证照基础库、省级及16市一体化电子证照平台、统一电子签章平台，以及“爱山东”移动政务服务平台“电子卡包”，构建形成全省一体化电子证照应用支撑体系，实现对全省各级各部门电子证照的统一归集、统一签章、统一亮证，取得了一定成效。工作推进中，建议一是强化“制证”支撑。因地制宜建设电子证照、电子签章等平台系统，支持电子证照及时生成和制发。各省市平台系统要纳入全国一体化电子证照服务体系，支持跨地区、跨部门的证照核验数据流转服务。鼓励第三方电子认证服务机构加快创新，实现不同形式的电子证照与电子签名、电子印章的融合发展。二是强化“用证”支撑。充分依托一体化政务服务平台、政务服务移动客户端等渠道，提供快速“亮证”“亮码”等服务，提升电子证照应用的便捷度。推进部门业务系统与数据共享平台对接，支持证照数据自动核验，实现相关信息免填写、纸质证明免提交。三是强化安全支撑。树立底线思维，守牢安全底线，围绕电子证照签发、归集、存储和使用等各环节，开展全流程安全管控，积极探索运用区块链、隐私计算等技术手段，开展证照应用的追踪溯源和精准授权。同时，开展电子证照的分级分类管理，对于承载重要敏感数据的证照，按照“最小必要”原则提供服务。

下一步，山东省将继续按照国家部署要求，紧密依托全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系，以群众企业需求为出发点，不断夯实电子证照服务支撑，拓展服务范围，优化服务体验，开发拓展一批特色服务和应用，充分发挥大数据赋能作用，全域打造“无证明之省”。 （作者为山东省政府副秘书长、大数据局局长）

(责编：董童、李源)