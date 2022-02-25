原标题：住房和城乡建设部：保持房地产市场调控政策的连续性和稳定性

新华社北京2月24日电（记者王优玲）住房和城乡建设部部长王蒙徽24日表示，2022年要保持房地产市场平稳运行。保持调控政策的连续性和稳定性，增强调控政策的精准性协调性。

王蒙徽在当日举行的国新办新闻发布会上说，要继续稳妥实施房地产长效机制，保障刚性住房需求，同时满足合理的改善性需求，促进房地产业良性循环和健康发展，努力稳地价、稳房价、稳预期。

“2021年，在各方面共同努力下，房地产市场总体稳定。‘房子是用来住的，不是用来炒的’定位成为社会共识。我们稳妥实施房地产长效机制，进一步落实城市主体责任，强化省级政府监督指导责任。”王蒙徽说。

据介绍，去年全年，我国商品住宅销售面积达15.65亿平方米，是近几年来的新高，同比增长1.1%。房价涨幅有所回落，去年70个大中城市，一手房和二手房销售价格分别上涨2%和1%，涨幅比2020年分别回落1.7和1.1个百分点。此外，房地产开发投资保持了正增长；去化周期处于合理区间。

在增强调控政策协调性和精准性上，住房和城乡建设部副部长倪虹说，重点是做到3个“加强”：一是加强土地、金融和市场监管等政策的协同，二是加强部、省、市的调控联动，三是加强对城市“一城一策”政策的指导和监督。

倪虹强调，要坚决有力处置个别房地产企业因债务违约所引发的房地产项目逾期交付风险。这项工作是以“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标，以法治化、市场化为原则，压实企业主体责任，落实属地政府管理责任，维护社会稳定，维护购房群众合法权益。

此外，还要持续整治和规范房地产市场秩序。重点是完善市场监管新机制，大力整治房地产开发、交易、租赁、物业服务中的违法违规行为，把人民群众的合法权益切实维护好。

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