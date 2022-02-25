原标题：商务部等部门将进一步助力外贸企业增强避险能力

商务部新闻发言人高峰24日表示，商务部将会同有关部门推动金融机构丰富完善避险业务，通过加大出口信用保险力度等手段，进一步助力外贸企业增强避险能力，更好稳定外贸发展。

近日，商务部与中国出口信用保险公司联合印发通知，指出要将出口信用保险作为稳外贸工作有力抓手。高峰在当日召开的网上例行新闻发布会上表示，出口信用保险是国际通行的、符合世贸规则的贸易促进手段，对稳外贸稳外资发挥了重要作用。当前，我国外贸发展面临的不确定不稳定因素依然较多，商务部将会同中国出口信用保险公司，结合各地实际研究出台有针对性的支持举措，为外贸企业提供更有针对性的风险保障。

具体来说，将加大出口信用保险对中小微企业的服务支持力度，扩大中小微外贸企业覆盖面，有针对性降低中小微企业投保成本，优化理赔追偿服务措施；加大对跨境电商、海外仓等外贸新业态的承保支持，强化产品模式创新，为企业提供个性化服务方案。

此外，还将加大产业链承保规模，深化对产业链细分领域的精准服务，推动内外贸一体化发展；继续加大短期险保单融资力度，通过“政府+银行+保险”“再贷款+保单融资”等方式，精准扶持中小微外贸企业，充分发挥保单增信作用，缓解企业融资困难。

据介绍，近年来，针对人民币汇率双向波动幅度加大，商务部会同相关部门通过加强政策宣介、编写避险手册、发布公开课程、推动金融机构优化产品服务等，帮助企业切实提高汇率避险意识和能力。根据国家外汇管理局统计，2021年企业套保比率同比上升4.6个百分点，显示企业汇率避险意识正在逐步增强。

高峰表示，下一步，商务部将继续同相关部门一道，进一步推动金融机构丰富完善避险业务，同时优化人民币跨境贸易结算环境，帮助企业更好适应人民币汇率双向波动常态，不断提高企业抗风险能力。

(责编：赵竹青、陈键)