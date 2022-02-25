原标题：新闻分析：引导煤炭价格在合理区间运行——聚焦完善煤炭市场价格形成机制

国家发展改革委24日宣布，进一步完善煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格在合理区间运行。

煤炭是关系国计民生的重要初级产品。当前国际能源供需形势错综复杂，进一步完善煤炭市场价格形成机制，提出价格合理区间，是如何考虑的？价格区间如何确定？如何确保煤炭价格在合理区间运行？

破解“煤电顶牛”难题

“稳预期”“稳供应”“稳经济”，国家发展改革委价格司司长万劲松说，当前完善煤炭市场价格形成机制，有利于引导市场形成合理煤价预期，遏制资本恶意炒作，防止煤炭价格大起大落；有利于支持煤矿稳定生产，支持煤电平稳出力；有利于稳定下游企业用电用煤成本，促进经济平稳运行。

万劲松说，此次完善煤炭市场价格形成机制，可以概括为“两个明确”“三项保障”。

“两个明确”，一是明确了煤炭价格合理区间，二是明确了合理区间内煤、电价格可有效传导。“三项保障”，是提升煤炭供需调节能力，强化市场预期管理，加强煤、电市场监管。

上世纪90年代，我国煤炭价格逐步放开由市场形成。万劲松说，受多方面因素影响，煤炭市场机制还不完善，加之投机炒作推波助澜，部分时间存在市场失灵的情况，导致煤炭价格大起大落。

“从多年市场运行情况看，煤炭市场价格客观上存在一个合理区间。”万劲松说，我国煤炭自给率超过90%，上下游关系长期稳定，明确价格合理区间、强化区间调控、引导煤炭价格在合理区间运行，完全具备条件。

“煤电顶牛”是长期存在的“老大难”问题，主要原因是煤、电价格形成机制不够完善，难以有效衔接。“这次完善机制，就是要着力解决‘煤电顶牛’难题，实现煤价、上网电价、用户电价‘三价联动’，推动煤、电上下游协同发展。”国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗说。

去年10月，我国全面放开燃煤发电上网电价，将电价浮动范围扩大至在基准价基础上上下浮动不超过20%，高耗能企业不限。

彭绍宗说，此次进一步“追本溯源”，提出煤炭价格合理区间，实现与燃煤发电“基准价+上下浮动不超过20%”电价区间的有效衔接，在合理区间内煤、电价格可以有效传导，从根本上理顺了煤、电价格关系。

“上限保电、下限保煤”

此次分别针对秦皇岛港下水煤环节和重点调出区域出矿环节明确了煤炭价格合理区间。

国家发展改革委价格司副司长周伴学说，开展煤炭价格区间调控，既要把握“关键”，又要抓住“源头”。

针对秦皇岛港下水煤环节，是把握“关键”。我国煤炭资源主要分布在北方地区，由铁路运输至港口后，再通过海运转运至南方省份。以秦皇岛港为代表的环渤海港口是重要的煤炭转运集散地，其价格是煤炭市场价格形成的“风向标”。对秦皇岛港下水煤价格提出合理区间，能够有效引导市场预期，促进全国范围内煤炭价格合理形成。

针对重点调出区域出矿环节，是抓住“源头”。煤炭中间流通环节成本费用相对稳定，出矿环节价格波动大，是开展价格调控的“源头”。晋陕蒙三省区煤炭产量和外调量在全国占比均超过70%，针对其出矿环节提出价格合理区间，有利于抓住价格波动的源头，有效调控全国煤炭市场，引导价格在合理区间运行。

周伴学说，明确秦皇岛港下水煤中长期交易价格合理区间为每吨570元至770元，是在充分考虑成本的基础上确定的。当煤炭价格达到区间上限每吨770元时，燃煤发电企业在充分传导燃料成本、上网电价合理浮动后，能够保障正常发电运行。当煤炭价格触及区间下限每吨570元时，煤炭企业能够维持稳定生产。

“后续将统筹考虑煤炭生产成本变化、能源行业发展等因素，及时充分听取行业和社会各方意见建议，适时对煤炭价格合理区间评估完善。”他说。

引导煤炭价格在当前水平上合理回落

如何确保煤炭价格在合理区间运行？彭绍宗说，煤炭中长期交易价格是煤炭市场价格的“压舱石”。要进一步完善煤炭中长期合同制度，强化储备调节、预期管理和价格监管。

针对资本过度投机炒作，万劲松说，提出煤炭价格合理区间，就是提前划定了政府价格调控监管的边界线，也给资本设定了“红绿灯”，有利于稳定市场预期，压缩投机炒作空间。

“下一步将密切关注投机资本动向，加强煤炭期现货市场联动监管，对投机资本恶意炒作露头就打，着力规范煤炭期现货市场秩序。”万劲松说。

彭绍宗说，当前煤炭生产和市场供应总体平稳，日产量稳定在1200万吨以上，电厂存煤处于历史高位，煤炭价格稳定具备坚实基础。完善煤炭市场价格形成机制政策的出台，释放了国家进一步加强煤炭市场价格调控监管的明确信号，有利于引导上下游尽快形成稳定市场预期、遏制资本投机炒作，引导煤炭价格在当前水平上合理回落。

(责编：赵竹青、陈键)