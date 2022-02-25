原标题：支持科技自立自强 中央本级科学技术支出3205.54亿

财政部24日公布的《2021年中国财政政策执行情况报告》显示，2021年，中央财政支出11.73万亿元，同比下降0.9%，但是，教育、科学技术、社会保障和就业支出分别增长3.5%、7.2%、3.99%，均高于总体支出增幅。

“优先保障科技支出，科研创新创造活动得到有力支撑。”该报告指出，坚持把科技作为财政支出的重点领域。在中央本级支出继续负增长的情况下，安排中央本级科学技术支出3205.54亿元。同时，优化支出结构，加大对基础研究、关键核心技术攻关、国家战略科技力量建设等支持力度。中央本级基础研究支出720.91亿元，同比增长15.3%。

值得关注的是，在落实和完善支持科技创新税收政策、改革完善中央财政科研经费管理方面也进展颇丰。比如，我国出台7个方面25条政策举措，扩大科研项目经费管理自主权，为科研人员“松绑”，为创新创造加力。其中，预算科目大量精简，从9个以上精简为设备费、业务费、劳务费3个；间接费用比例大幅提高，科研项目经费中用于“人”的费用可达50%以上。

报告强调，坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，持续加大科技投入，创新完善政策机制，深化管理改革，支持打好关键核心技术攻坚战，强化国家战略科技力量，切实提高产业链供应链自主可控和安全稳定能力。

“支持打好关键核心技术攻坚战，创新链整体效能明显提高。”报告提到，加快推动产业链供应链优化升级，经济质量效益稳步提升。

具体而言，积极支持围绕产业链供应链关键环节、关键领域、关键产品，布局“补短板”和“建长板”并重的创新链，充分发挥社会主义市场经济条件下新型举国体制优势，集中力量打好关键核心技术攻坚战。

报告提到，我国不断增强国家战略科技力量，推进国家实验室建设，鼓励科研院所改革发展，推动高水平研究型大学建设；引导支持关键核心技术成果转化，实施国家科技成果转化引导基金；切实发挥企业在科技创新中的主体作用，支持企业牵头组建创新联合体，承担国家重大科技项目，等等。

值得一提的是，2021年，中央财政安排奖补资金35亿元，重点支持两批共1379家重点“小巨人”企业。在中央财政支持和引导下，目前，共培育国家级专精特新“小巨人”企业4762家，“小巨人”企业今年首次实现全国覆盖。其中，已上市“小巨人”企业300余家，近两年平均营业收入增速和净利润平均增速超过25%，是全部上市公司均值的两倍左右。(记者刘垠)

(责编：赵竹青、陈键)