原标题：《科学》主编称美“中国行动计划”严重损害科学事业

美国《科学》杂志25日发表麻省理工学院陈刚教授撰写的评论，控诉美国司法部的“中国行动计划”。同日发表的《科学》主编霍尔顿·索普撰写的评论称，这一计划与科学界的核心价值观背道而驰。事件起因是陈刚教授在经过长达两年的根据美国司法部“中国行动计划”进行的调查程序后，于今年早些时候被无罪释放。

在《科学》杂志的评论中，陈刚表示，美国司法部这种猖獗的错误起诉使无辜的人感到无处不在的恐惧，就连科学界也不能幸免。陈刚表示，他是“不幸中最幸运的人”，并指出许多其他华裔美国科学家也因类似的所谓“罪行”而受到不公平的调查。

陈刚说，他的磨难告诉他，“政治影响科学和科学家，大学和资助机构必须为被错误起诉的教职员工挺身而出”。他对麻省理工学院在其受调查期间的支持表示感谢。“麻省理工学院的领导在我被拘留后从道义和经济上支持我。我被捕后不久，大学就公开表达了支持。”

陈刚指出，麻省理工学院也对接受类似调查的其他教师表达支持，但美国其他大学大多保持沉默。他敦促美国大学领导、受托人和校友能保护其教师免受这种错误运动的影响，资助机构也必须为正义挺身而出。

《科学》杂志主编霍尔顿·索普在《科学进展》上发表的随附评论中表示，最近陈刚被无罪释放表明，“中国行动计划”对科学事业造成了巨大损害，而回报却少之又少。

索普认为，在“中国行动计划”发起4年后，几乎没有证据表明，发现的非法活动数量有必要执行该计划并为此付出令人心痛的代价，如果科研信息在发表之前被转移，那是情报机构的事儿，“但让大学管理人员疯狂地审查他们卓越的教师是一种巨大的过度反应。更重要的是，这种做法对与中国建立合法和重要的合作都产生了寒蝉效应”。

索普强调，美国科学界领袖在国会要求增加资金的方式，与科学开展方式之间存在认知失调。“科学进步依赖于合作，依赖于招募最优秀的人才来解决重要的科学问题，以及向全世界宣传这些发现。因此，将科学作为与其他国家有才华的科学家的竞争品，及将科学作为不能广泛分享的隐秘，与科学界的核心价值观背道而驰。”(记者张梦然)

(责编：赵竹青、陈键)