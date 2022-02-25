原标题：中国新一代载人运载火箭或用新型垂直起降回收方案

记者24日从中国航天科技集团获悉，该集团一院院长王小军透露，我国新一代载人运载火箭一子级或将采用新型垂直起降回收方案，在着陆阶段采用网系回收装置实现软着陆。

王小军在近日召开的近地轨道载人航天发展展望与合作国际研讨会上介绍，新一代载人运载火箭一子级或将采用新型垂直起降回收方案，再入过程在发动机减速基础上，还利用气动舵进行控制与减速。着陆阶段采用网系回收装置，将更多返回用机构从箭上转移至地面，减少箭上负担的同时，利用网系绳索对火箭进行阻尼减速实现软着陆。

据介绍，未来一段时期，我国将开展新一代载人运载火箭的研制。新一代载人运载火箭采用模块化、通用化设计，同时具备载人和货物运输的能力。该火箭针对近地空间站任务采用两级串联构型，一子级具备重复使用能力，近地轨道运载能力约14吨；针对月球以远的探测任务采用三级+助推器的构型，地月转移轨道运载能力约27吨。

目前我国载人航天工程主要使用长征二号F、长征七号、长征五号B三型运载火箭。由航天科技集团研制的长征火箭为中国空间站的建造运营搭建了“天地运输走廊”。

我国空间站关键技术验证和建造阶段有12次发射(含长五B首飞)，目前已完成6次，2022年还将有6次发射任务。后续空间站运营阶段预计平均每年完成2次载人飞行和2次货物补给，并且可以根据任务需求开展拓展舱段的建造。(记者付毅飞)

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