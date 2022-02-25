人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

中国新一代载人运载火箭或用新型垂直起降回收方案

2022年02月25日09:00 | 来源：科技日报
小字号

原标题：中国新一代载人运载火箭或用新型垂直起降回收方案

　　记者24日从中国航天科技集团获悉，该集团一院院长王小军透露，我国新一代载人运载火箭一子级或将采用新型垂直起降回收方案，在着陆阶段采用网系回收装置实现软着陆。

　　王小军在近日召开的近地轨道载人航天发展展望与合作国际研讨会上介绍，新一代载人运载火箭一子级或将采用新型垂直起降回收方案，再入过程在发动机减速基础上，还利用气动舵进行控制与减速。着陆阶段采用网系回收装置，将更多返回用机构从箭上转移至地面，减少箭上负担的同时，利用网系绳索对火箭进行阻尼减速实现软着陆。

　　据介绍，未来一段时期，我国将开展新一代载人运载火箭的研制。新一代载人运载火箭采用模块化、通用化设计，同时具备载人和货物运输的能力。该火箭针对近地空间站任务采用两级串联构型，一子级具备重复使用能力，近地轨道运载能力约14吨；针对月球以远的探测任务采用三级+助推器的构型，地月转移轨道运载能力约27吨。

　　目前我国载人航天工程主要使用长征二号F、长征七号、长征五号B三型运载火箭。由航天科技集团研制的长征火箭为中国空间站的建造运营搭建了“天地运输走廊”。

　　我国空间站关键技术验证和建造阶段有12次发射(含长五B首飞)，目前已完成6次，2022年还将有6次发射任务。后续空间站运营阶段预计平均每年完成2次载人飞行和2次货物补给，并且可以根据任务需求开展拓展舱段的建造。(记者付毅飞)

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
铁路部门开辟绿色通道 为春耕生产送去“及时雨”
　　人民网北京2月25日电 （记者王连香）记者从国家铁路集团获悉，随着气温回暖，全国春耕备耕由南向北陆续展开，铁路部门加强种子、化肥、农药等春耕物资运输组织，开辟绿色通道，为春耕生产送去“及时雨”。截至2月22日，国家铁路今年已发送化肥、农药801.6万吨，日均装运2412车。…
商务部：多措并举帮助外贸企业适应人民币汇率波动常态
　　人民网北京2月24日电 （记者赵竹青）近日，人民币汇率表现强势。对此，商务部新闻发言人高峰24日表示，将继续同相关部门一道，进一步推动金融机构丰富完善避险业务，同时优化人民币跨境贸易结算环境，帮助企业更好适应人民币汇率双向波动常态，不断提高企业的抗风险能力。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部