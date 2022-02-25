原标题：住房刚性需求旺盛 如何让城乡居民“住有所居”住得安心？

“全国每年城镇新增就业人口超过1100万，2000年以前建成的大量老旧小区面积小、配套差。”在国新办今天举行的推动住房和城乡建设高质量发展发布会上，住房和城乡建设部部长王蒙徽表示，当前我国住房的刚性需求比较旺盛，群众改善居住环境和居住条件的要求比较迫切。

住房问题关乎人民群众的获得感、幸福感、安全感。过去一年，各地各部门加大对保障性住房的支持力度，扎实推进老旧小区改造，推动城乡绿色低碳建设，让城乡居民“住有所居”“住得安心”。

让青年人“住有所居”

为了让新市民、青年人特别是从事基本公共服务的人员等住房困难群体实现“住有所居”，2021年，人口流入较多的40个重点城市筹集了保障性租赁住房94.2万套，预计可解决近300万新市民、青年人的住房困难。

其中，利用存量土地和房屋建设的保障性租赁住房达到了70%，且不变更土地的使用性质，也不要求补缴土地价款，为降低保障性租赁住房价格创造了条件。

除租金外，对于利用非居住存量土地和房屋改建和建设保障性租赁住房的，取得保障性租赁住房项目认定书后，用水、用电、用气价格可一律按照居民价格执行，以进一步降低居住成本。

记者了解到，今年，全国还将新筹集240万套保障性租赁住房。北京、上海、广州、深圳等重点城市，都提高了新增保障性租赁住房的占比，普遍占新增住房供应量的40%~45%以上。

让新老住户“住得舒心”

据统计，2019年～2021年，全国累计开工改造了城镇老旧小区11.5万个，惠及居民超过2000万户。

在各地改造过程中，共提升和规整各类管线15万公里，加装电梯5.1万部，增设养老等各类社区服务设施3万多个。通过城镇老旧小区改造，“悬空老人”乘坐电梯下楼晒太阳已经不再是奢望，残疾人出门和回家的路也不再坎坷。

不仅是城市，2021年，住房和城乡建设部推进实施农村低收入群体危房改造和抗震改造，全年开工改造49.2万户。住房和城乡建设部副部长张小宏说，云南、青海等地连续发生了6级以上的地震，经过改造的农房经受住了地震的考验，没有发生整体性倒塌，也没有发生一起因房屋倒塌致人伤亡的事件，被群众称为“保命房”。

让城乡居民“住得环保”

近年来，住房和城乡建设部围绕绿色低碳发展，大力推进生活垃圾分类，开展绿色建筑创建行动，提高建筑节能强制性标准，推进绿色建造、政府采购绿色建材、北方地区清洁取暖等试点工作。

截至2021年底，全国411个城市共实施包括内涝治理、海绵城市建设和新城建等在内的2.3万个城市更新项目，总投资达5.3万亿元。数据显示，2021年，地级及以上城市开展垃圾分类的小区覆盖率达到74%；90%以上的自然村实现生活垃圾收运处置。

据悉，住建部将抓紧出台城乡建设领域碳达峰实施方案，推动城乡绿色低碳建设。一方面，要优化城市结构和布局，建设绿色低碳社区，大力发展绿色建筑；另一方面，推进绿色低碳农房建设，加强生活垃圾污水治理，推广应用可再生能源等工作，全面促进乡村节能降碳。

(责编：赵竹青、陈键)