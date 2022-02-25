原标题：网约车抽成透明化 平台将面临司机留存大考

2月24日，交通运输部举行2月份例行新闻发布会，交通运输部运输服务司副司长王绣春表示，将“实施交通运输新业态平台企业抽成‘阳光行动’”作为2022年更贴近民生实事之一。

王绣春表示，近年来交通运输新业态从业人员劳动强度大、工作时间长、职业归属感不强、权益保障不到位等问题日益突出。而平台抽成事关从业人员的劳动报酬，与从业人员切身利益密切相关。

一家网约车平台高层对《证券日报》记者介绍：“从去年开始，公司便开始开展抽成阳光化工作，从供需来看，目前司机端仍偏紧。因此在公开抽成比例后，如何做好司机端的留存是个大问题。”

各家网约车平台进展不同

据《证券日报》记者独家获悉，“1月27日，交通运输新业态协同监管部际联席会议召开2022年第一次全体会议，开展交通运输新业态平台企业抽成‘阳光行动’，以维护消费者和从业人员的合法权益。多家网约车平台公司积极响应，推进平台抽成公开工作。”

记者获悉，各家网约车平台公司面临的问题和进展大不相同。比如，滴滴出行因需要对每笔订单的真实有效性进行核实，厘清司乘对费用的质疑(取消，绕路等)，所以目前只能在隔天中午12点才可显示前一天的抽成占比。

如祺出行则只展示乘客应付、驾驶员实际应收的信息，并没有显示抽成比例，而基础信息服务费则直接在实际应收中扣除。

但对比之下，也不乏执行较好的平台。比如，曹操出行清晰列示乘客支付、驾驶员收入、驾驶员收入占比、平台抽成占比等信息，同时，将基础信息服务费包含在订单收入中；T3出行则展示乘客应付及驾驶员收入等信息，其中驾驶员收入包括订单收入、订单奖励和基础信息费，而订单收入不包括基础信息费；美团出行则显示司机前一天及近七天收入及收入占比情况，以及每单乘客实付、驾驶员收入及驾驶员收入占比信息。

从上述平台公司进展来看，存在名词较多、规则不同、展示内容不同的情况。名词较多包括：乘客支付、乘客应付、乘客实付、基础信息费、基础信息服务费、实际应收、劳动报酬、入账金额等；规则不同则是，有的以平台抽成比例显示，有的以驾驶员收入占比显示，还有的以扣除补贴(或奖金)计算，未扣除补贴(或奖金)计算；展示不同则包括未展示平台抽成比例，信息分类不同。

监管方向和尺度在哪里？

据交通运输部2月24日新闻发布会内容显示，在网约车方面，阳光行动将督促主要网约车平台公司向社会公开计价规则，合理设定平台抽成比例上限，同时在驾驶员端实时显示每单抽成比例。

“实时显示是其中关键，也就是说，每单完成后，在司机端实时公开乘客应付金额、司机应收金额和平台抽成比例，以及乘客实际支付金额、司机实际收到金额等。”一位网约车平台内部人士对《证券日报》记者表示：“据我所知，有些平台不会实时显示，只是在消息里推送，司机需要刻意去查找。”

据悉，监管对于抽成上限和比例、拼车订单、甚至网约车聚合平台及顺风车平台均提出了具体要求。

比如，“抽成比例=(乘客应支付金额—司机应收金额)／乘客应支付金额×100%。为避免混淆，司机端只应显示一个抽成比例，不应再显示其他计算方式得到的抽成比例，或以公开司机收入占比等方式代替公开抽成比例。”

在抽成上限方面，“原则上，各平台公司应在全国范围内统一明确抽成上限，在司机端显著位置告知司机，并主动向社会公开。网约车聚合平台及顺风车平台应参照本原则，在本平台司机端公开本平台在司机应收金额中收取的抽成、信息服务费等金额及相应比例。”

而在实际支付金额和应收金额方面，“乘客应支付金额是平台公司奖励、补贴、优惠等费用累加后，乘客为该笔订单实际支付的金额。司机应收金额与平台公司奖励、补贴、优惠、处罚等累加后，司机完成该笔订单实际收到的金额。”

“有些平台为了获客，会给乘客发放优惠券，这里面还存在杀熟行为，比如有些老用户的优惠券反而没有新客户多。” 上述网约车平台内部人士表示。

相关业内人士表示：“交通运输部的思路就是每家都公开，让司机自己来选择。这非常考验平台的管理和服务能力。”

“为了留住司机，业内潜规则是给注册时间较早、单量较高的司机进行更多的派单倾斜。但这并不是长久之计，还是要从业务层面去深入梳理才能应对已经到来的‘阳光化’。” 上述网约车平台内部人士对记者透露。

(责编：赵竹青、陈键)