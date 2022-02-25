原标题：少见！手机出货量旺季骤减，啥原因？

1月份，国内手机同比下降17.7%。本来1月份是手机销售旺季，但这次出货量骤减，到底发生了什么？

国内手机出货量骤减

据中国信通院最新数据显示，2022年1月，国内市场手机出货量3302.2万部，同比下降17.7%。其中5G手机2632.4万部，同比下降3.5%，占同期手机出货量的79.7%。

有分析指出，这次手机出货量下降不同寻常，因为每年1月份临近春节，按照往年，应该是销售旺季。

例如，在去年同期，也就是2021年1月，国内手机市场出货量4012万部，同比增长92.8%，上市新机型40款，同比增长17.6%。

另外，这也是国内手机出货量连续3个月同比上涨后的首次下降。不少分析指出，这种情况确实少见。

创新乏力或是主因

有观点指出，创新乏力或是手机出货量下滑的主要原因。据中国信通院的数据显示，2022年1月，国内市场手机上市新机型30款，同比下降43.4%，其中5G手机15款，同比下降53.1%。

另外，1月份，虽有旗舰机型小米12 Pro、IQOO9 Pro、一加10 Pro等发布，且处理器均采用了全新一代高通骁龙8。外界宣称性能比骁龙888提升400%。但不少分析认为，骁龙8表现不及预期。

除了CPU，很多新机型毫无亮点，宣传上，仍在强调“长续航、大电池、快速充电”等老掉牙功能。

通信行业观察家项立刚认为，手机行业创新已经进入瓶颈期，例如手机像素，突破1亿大关后，一段时间内会趋于稳定和均衡。目前看，手机旗舰机型像素普遍在5000万左右。

对于手机出货量骤减，中信证券近日发布的研报指出，对于手机市场未来表现，仍需要观察。

不过值得注意的是，折叠屏手机经过几年的市场教育，目前风头渐盛。多家折叠屏手机厂商显示“无货”，还有消息称，苹果将在2025年推出折叠屏iPhone。

据IDC的数据显示，预计到2025年，全球折叠屏手机的出货量将达到2760万部，年均增速可达69.9%。还有其他的机构预测到2025年，折叠屏手机出货量将超5000万部。

缺芯、疫情等多种原因叠加

咨询机构Counterpoint副总监、资深分析师齐英楠认为，中国手机市场受疫情影响，同时智能手机换季周期在进一步延长。

“半导体缺货的问题，一直在持续发酵，2021年，我们看到因为半导体缺货，很多元器件的价格造成了智能手机成本的上升，给低端产品带来了更严重的影响，进一步压缩了低端产品的利润空间，这使得更多的厂商不得不提高新产品的价格，以抵消成本上升带来的影响。” 齐英楠称。

不过齐英楠认为，2022年全球智能手机的出货量仍然保持一个正增长，预计会增长7%以上。(记者 吴涛)

(责编：赵竹青、陈键)