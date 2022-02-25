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三部门：进一步优化营商环境 保障交通运输从业人员合法权益

2022年02月25日09:04 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者王连香）日前，交通运输部、公安部、应急管理部决定对《道路运输车辆动态监督管理办法》（以下简称《办法》）进行修改，切实保障货车司机等交通运输从业人员合法权益，进一步优化道路运输营商环境。

根据国务院办公厅有关通知要求，结合交通运输执法领域突出问题专项整治行动工作需要，交通运输部组织开展了“与行政处罚法不相符清理”和“不合理罚款规定清理”工作。

根据清理结果，对《办法》进行了修改，一是适当降低有关道路运输经营者、监控平台等违规行为的罚款额度，进一步减轻行业企业和从业人员负担；二是删除了在实践中因违法行为较难界定，执法矛盾较多的条款；三是对于处罚对象不够明晰的条款予以明确。

此外，为贯彻落实国务院“放管服”改革要求，进一步优化道路运输营商环境，交通运输部于2019年12月决定废止标准符合性技术审查制度。为落实上述改革要求，此次修订相应删除了《办法》中有关标准符合性技术审查的内容。

(责编：王连香、吕骞)

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