原标题：《2021年中国财政政策执行情况报告》详介“积极”之道

财政部24日发布《2021年中国财政政策执行情况报告》(下称报告)，回顾了积极财政政策“提质增效、更可持续”的做法。

2021年，经济持续稳定恢复，主要预期目标全面实现。在此基础上，财政收入实现恢复性增长，全国一般公共预算收入首次突破20万亿元，支出24.63万亿元。

报告说，2021年从支出规模和政策力度着眼，兼顾稳增长和防风险需要，保持财政政策的连续性稳定性可持续性，不急转弯，合理确定赤字率和地方政府专项债券规模，保持适度支出强度，抓实化解地方政府债务风险。

2021年赤字规模为3.57万亿元，新增地方政府专项债券安排3.65万亿元。上海、广东等地区率先开展全域无隐性债务试点。优化和落实减税降费政策，全年新增减税降费约1.1万亿元，实现了“放水养鱼”、“水多鱼多”良性循环。

目前，我国市场主体总量超过1.5亿户，其中企业4000多万户，个体工商户突破1亿户。企业效益状况持续改善，全国规模以上工业企业实现利润总额8.71万亿元，同比增长34.3%，两年平均增长18.2%。受经济稳定恢复和价格上涨带动影响，在有效落实各项减税降费政策的基础上，税收收入较快增长。全国税收收入17.27万亿元，同比增长11.9%。

2021年中央本级支出继续安排负增长，进一步大幅压减非刚性非重点项目支出和公用经费，精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，从严从紧核定“三公”经费预算。2021年中央部门“三公”经费预算下降6%。同时，指导督促地方压减一般性支出。督促地方厉行勤俭节约，从严编制预算，压减一般性支出，严格执行各项经费开支标准，严禁违规建设政府性楼堂馆所或建设政绩工程、形象工程，腾出更多财政资金用于改善民生和支持市场主体发展。

报告还介绍，2021年支持科技自立自强，加大对基础研究的支持；持续加大民生投入，支持全民免费接种新冠病毒疫苗；推进城乡区域协调发展；加强生态环境保护；深化对外财经交流合作，我国关税总水平降至7.4%。

2022年，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。报告说，重点做好六个方面工作：实施更大力度减税降费，增强市场主体活力；保持适当支出强度，提高支出精准度；合理安排地方政府专项债券，支持重点项目建设；加大中央对地方转移支付，兜牢基层“三保”底线；坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事业；严肃财经纪律，整饬财经秩序。(记者 赵建华)

(责编：赵竹青、陈键)