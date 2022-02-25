原标题：中国运营商“算力网络”助力“东数西算”

中国的电信运营商表示，将积极承接“东数西算”需求，成为国家级新型数字基础设施建设者和运营者。

中国启动的“东数西算”工程，部署了在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地的国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长李洁此前披露，在数据中心市场，基础电信运营商占据了54.6%的市场份额，第三方公司占40%多。

相比其他云计算服务提供商，运营商的优势在于“算力网络”。算力网络是以算为中心，网为根基，提供一体化服务的新型基础设施。中国的电信运营商此前几年就开始构建“算网融合”的“算力网络”。

李洁表示，通信网络是“东数西算”工程实施的重要基础之一，为东西部算力基础设施提供数据传输通道。与水电资源调用不同的是，算力的调用对网络的要求是双向的。也就是说，网络不仅要实现东部数据向西部数据中心的传输，还要承载运算结果的反馈。

运营商拥有覆盖全国的通信网络。如中国电信拥有全球最大的宽带互联网络、最大的光纤宽带网络、最大的干线光缆网络。其将骨干通信网络核心节点直接部署到内蒙古和贵州数据中心园区，一跳直达北京、上海、广州、深圳等一线城市或经济热点区域，为全国用户提供低时延、高质量的快速访问。

中国联通研究院副院长、首席科学家唐雄燕表示，中国算力网络发展与国际上的网络发展有所不同。算力网络是中国运营商自主提出的领先数字信息基础设施技术架构，中国运营商有覆盖最完善的网络资源，也都在发展算力资源，提供IDC、边缘计算以及云IaaS、PaaS、SaaS等算力服务，同时也承担着可信赖的普遍数字信息服务的社会责任。

中国移动研究院副院长段晓东表示，对于中国移动而言，算力网络的目标是实现“算力泛在、算网共生、智能编排、一体服务”，逐步推动算力成为与水电一样，可“一点接入、即取即用”的社会级服务，达成“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”的愿景。

李洁表示，随着“东数西算”工程的深入推进，数据中心网络云化趋势将不断增强，数据中心算力设施与网络发展将进一步融合。

中国电信集团有限公司副总经理刘桂清说，中国电信全面推进云改数转战略，一直高度重视和积极参与全国一体化大数据中心体系总体布局设计 ，将承接“东数西算”业务需求。 中国联通也表示，全面承接国家“东数西算”工程，打造数字经济“第一算力引擎”。(记者 刘育英)

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