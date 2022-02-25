原标题：苏格兰发现侏罗纪时期最大翼龙化石

据近日发表在《当代生物学》上的研究，英国科学家在苏格兰斯凯岛上发现了一个1.7亿年前的翼龙化石，这是世界上保存最完好的史前有翼爬行动物骨骼。这表明翼龙的存在时间比以前知道的要早数千万年。

苏格兰国家博物馆表示，此次发现的这种名为Dearc Sgiathanach的翼龙是侏罗纪时期的最大翼龙，也是当时居住在地球上的最大飞行生物。它在亚热带地区的泻湖上空翱翔，捕食鱼类，牙齿纵横交错，非常适合捕捉滑溜溜的猎物。

在Dearc被发现之前，翼龙的体型一般不大，很多都只有海鸥大小。而这只翼龙翼展估计超过2.5米，类似于信天翁大小。对其骨骼的法医分析表明，该翼龙尚未完全长大，成年后可能有约3米的翼展。

该研究论文主要作者、爱丁堡大学古生物学博士生娜塔莉亚·雅格尔斯卡表示，由于其中空、轻质的骨骼和纤细的结构，Dearc的重量非常轻，可能不到10公斤。它有一个细长的头骨和一条又长又硬的尾巴。当它咬住猎物时，一堆锋利的牙齿就像笼子一样将猎物困住。

翼龙与恐龙的生存时代相同，但它并不是恐龙，而是大约2.3亿年前出现的3个脊椎动物群体中第一个实现动力飞行的物种，比鸟类早了大约5000万年。

以前科学家们认为翼龙在侏罗纪时期体型要小得多。他们的普遍看法是，翼龙直到大约2500万年后的白垩纪才达到Dearc的大小。但Dearc的发现表明，翼龙甚至在第一只鸟类进化之前就已经达到了今天最大鸟类的体型。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)