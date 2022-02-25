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俄从热带植物中提取抗癌材料

2022年02月25日09:10 | 来源：科技日报
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原标题：俄从热带植物中提取抗癌材料

　　俄罗斯国立研究型技术大学MISIS开发了一种制备氧化锌纳米棒的技术，利用该技术制成的新材料具有独特的抗菌和抗癌特性，在生物医学领域有着良好的应用前景。相关研究结果近日发表在《材料化学与物理》杂志上。

　　为了制备这种新材料，研究人员使用了从热带森林中发现的山榄科植物铁线子叶子中的提取物。铁线子是一种大型常绿或落叶乔木，有乳汁，有些为灌木，总共大约有70种。

　　MISIS功能纳米系统和高温材料系工程师科列斯尼科夫介绍说，为了制备这种提取物，研究人员在印度安达曼和尼科巴群岛的热带森林中采集了铁线子的嫩叶，然后将叶子洗净、干燥、研磨，在80℃下制备提取物。之后，在合成氧化锌纳米棒时使用这种提取物作为稳定剂（这种稳定剂在醋酸盐分解过程中充当氧化剂或还原剂），从而成功地开发一种替代方法来获得抗癌和抗菌药物。

　　针对新材料的特性，科列斯尼科夫表示，研究人员测试了新材料对各种病菌的活性，如革兰氏阳性葡萄球菌。研究人员还研究了合成纳米棒的抗癌活性，使用比色试验来评估细胞的代谢活动。所有实验表明，这种抗癌材料的独特之处是无毒，且具有很高的光催化活性和抗氧化性能。

　　科列斯尼科夫称，合成此类纳米材料的大多数方法都很昂贵，有些涉及到使用对人类和环境有危害的有毒材料，而俄科研人员则使用了廉价且环保的材料进行绿色合成。（记者董映璧）

(责编：赵竹青、陈键)

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