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六部门：联合部署开展青少年版权保护季行动

2022年02月25日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京2月25日电 （记者任妍）记者从国家版权局获悉，为贯彻落实中办、国办印发《关于强化知识产权保护的意见》、国务院未成年人保护工作领导小组《关于加强未成年人保护工作的意见》工作部署，维护良好的出版物市场版权秩序，保护青少年身心健康，中央宣传部版权管理局、中央宣传部印刷发行局、中央宣传部反非法反违禁局、公安部食品药品犯罪侦查局、教育部教材局、文化和旅游部文化市场综合执法监督局于近日联合启动“青少年版权保护季”行动，严厉整治教材教辅、少儿图书等领域侵权盗版乱象，重点打击盗版盗印、非法销售、网络传播侵权盗版思想政治理论课教材教辅、畅销儿童绘本等违法犯罪行为，为青少年健康成长营造良好的版权环境。

据了解，近年来，复制发行、网络传播侵权盗版教材教辅、少儿图书等违法犯罪活动持续多发，严重损害权利人的合法权益，破坏出版物市场版权秩序，危害青少年身心健康。特别是开学季期间，相关教材教辅、少儿图书市场销售传播量大，侵权盗版易发高发，权利人和家长对此广泛关注。

据悉，本次集中行动将持续至9月，重点加强开学季及假期出版物市场、印刷企业及校园周边书店、报刊摊点、文具店、打字复印店等场所的清查摸排，加大对电商平台传播、销售侵权盗版教材教辅、少儿图书的版权监管力度，对权利人和广大家长意见强烈、社会危害大的案件依法从严从快查办，对涉嫌构成犯罪的案件及时依法移送公安机关追究刑事责任。同时，集中行动将加强对电商平台的监管，落实电商平台主体责任，强化对青少年版权保护的教育引导，共同构建青少年版权保护社会共治体系。

(责编：乔业琼、吕骞)

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