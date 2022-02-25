原标题：喜茶宣布告别30元时代 15-25元产品占比60%

2月24日，喜茶宣布完成今年1月以来开展的全面产品调价，今年内不再推出29元以上的饮品类新品，并且承诺现有产品在今年内绝不涨价。北京青年报记者了解到，此前，喜茶在产品用料和品质都不改变的前提下对产品价格进行了下调。

调价后，除了个别城市限定产品、周边，以及LAB店、手造店少量产品外，喜茶主流门店的产品价格已全面低于30元，且售价在15-25元产品已占据喜茶全部产品的60%以上。喜茶此轮价格下调，得益于其品牌势能、规模优势，以及在供应链上的不断积累，将为更多的用户带去更高品质产品。

据了解，对比菜单发现，此次价格调整覆盖喜茶在售的芝士茶、果茶、奶茶、纯茶、咖啡等全品类绝大多数产品，调价幅度1到10元不等，单品调价幅度最高达10元。目前，除少量特殊产品外，喜茶饮品价格已全面低于30元。其中，纯绿妍茶后和美式咖啡在调价后的价格仅为9元。

本次价格下调也是喜茶在其产品主流价格带中的正常调整。喜茶方面表示，喜茶从来也不是高价茶饮。在喜茶成长和发展的时间里，主流产品价格带长期维持在十几元到二十几元之间。

除了下调价格以外，喜茶还对产品矩阵进行了整体调整，消费者看到的是一张全新的“喜茶菜单”。最新的喜茶菜单分类呈现为“时令鲜果”、“清爽不喝腻”、“要多肉”、“要浓郁”、“要简单”、“要平价”、“热饮推荐”等不同栏目。此外，喜茶针对消费者更多元的消费需求，还推出了轻盈版产品和更多杯型供选择。

喜茶逆势调价，得益于其品牌势能、规模优势，以及在供应链的深耕和积累。这些综合实力支撑喜茶有能力在产品用料和品质都不改变的前提下对产品的售价进行调整。

在品牌势能方面，根据全球权威增长咨询机构弗若斯特沙利文发布《2020中国新茶饮行业发展白皮书》数据，在新茶饮行业，喜茶的全国知名度和喜爱度均位列第一，其品牌知名度在全国整体市场占比超过41.5%，在品牌受欢迎程度上，喜茶以32%的比例排名第一。

在规模方面，喜茶在门店规模、用户体量、市场份额等方面已经拥有领先优势。目前喜茶在海内外约70个城市已拥有近900家门店，广泛覆盖一线和二线城市。

随着喜茶规模发展，喜茶不仅具备规模化采购实力，还深入上游，通过自建、共建基地等多种方式，深度参与上游茶园、果园的种植和生产环节，既保障了高品质原材料的持续、稳定供应，也优化了采购成本。喜茶还通过在供应链领域的数字化投入、建立高效冷链物流网络等方式，大幅度提升了供应链的整体运作效率。

喜茶方面表示，作为新茶饮行业的开创者和推动者，喜茶有能力在不改变产品用料和品质的前提下“告别30元”，并承诺今年内不再涨价。未来，喜茶也会继续凭借扎实的综合实力，为用户持续带来更多充满灵感与喜悦的高品质产品，持续赢得更多消费者的青睐和认可。（记者 张鑫）

(责编：董童、李源)