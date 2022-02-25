原标题：心心相融@未来 太保服务护航亚运加速启“杭”

“欢迎乘坐‘中国太平洋保险’冠名的品牌列车……”2月25日，作为杭州2022年第19届亚运会的官方合作伙伴，中国太保在杭州东站举办迎亚运高铁冠名首发活动。

中国太保吉祥物“洋洋”携手太保青年志愿者共舞一曲充满激情与活力的《约定》；世界游泳冠军张雨霏现场为中国太保“筑梦教练团”代表授牌，传递亚运文化和体育精神。

上午8点20分，随着每节车身印有太平洋保险及杭州亚运会联合logo的G594高铁列车徐徐驶出，“责任、智慧、温度”的“太保服务”护航亚运也加速启“杭”，全方位护航杭州亚运会办成一届体育亚运、城市亚运、品牌亚运。

太保服务 护航亚运

中国太保总裁傅帆在首发仪式上表示，中国太保积极响应“办好一个会，提升一座城”的要求，全方位参与亚运和城市建设，做优做细保险服务、有声有色传播亚运、全心全意保障民生。据悉，中国太保建立强有力的组织保障体系，整合集团优势力量推动亚运服务；实施全生命周期的风险管理，打造41支体育赛事风勘团队，目前已完成13个赛场、40余万平方米的实地查勘，有效解决亚运赛事运营的重要痛点；创新思路推动亚运文化传播，依托自身品牌影响力为亚运助威。同时，中国太保以人为本服务人民生活所需，积极拓展健康养老新领域，杭州太保家园将于今年7月开业，普惠型医保在浙江实现广覆盖。

杭州亚组委副秘书长、浙江省体育局副局长张亚东则表示，中国太保提供主动专业的赛事安全管理，展示高质量的“太保服务”；以传播亚运文化为己任，彰显官方合作伙伴的担当。希望中国太保继续发挥专业优势、抓住机遇，成为亚运合作伙伴的标杆。

自成为杭州亚运会官方合作伙伴以来，中国太保一直致力于亚运文化与体育精神的传播。首发活动上，世界游泳冠军张雨霏也表示，杭州亚运会是她今年最为看重的比赛，很开心能够参与到亚运文化宣传中来。中国太保的“筑梦教练团”，是普及体育运动、传播亚运文化特别好的公益桥梁，希望未来通过支教活动让更多孩子能够享受到体育的乐趣，感受运动的精神，磨练意志、增强体质，帮助他们勇敢追梦、逐梦、圆梦。

高铁启“杭” 传递亚运

中国太保此次特别选择两部高铁进行主题冠名，将覆盖长三角、大湾区等重点区域及杭州、上海、北京、广州、深圳、武汉等近百个城市，向全国人民带去对杭州亚运会美好的期待与祝福。

在高铁站台上，中国太保吉祥物“洋洋”手持“太保服务 护航亚运”等标语牌迎接乘客上车，从车身装饰到车内桌贴再到LED显示屏，亚运文化元素随处可见。

首发仪式当天，高铁车厢内的互动活动也同步开启，工作人员向乘客们介绍亚运知识，组织与“洋洋”同框合影，开展互动体验，发放具有亚运元素的形象品等活动，别开生面、趣味十足的活动获得乘客们的热情参与，欢声笑语洋溢在冠名高铁专列车厢内，一路飞驰的“中国太平洋保险”高铁冠名专列也成为传递亚运文化的使者。

事实上，为了让更多人了解亚运、关注亚运、参与亚运，中国太保持续创新推动传播亚运文化，此前已连续开展冠名亚运会倒计时装置、举办倒计时一周年音乐会、开展“相约女排·助梦亚运”活动，在上海、广州、成都等机场投放广告，展示亚运品牌，传递亚运精神。

中国太保表示，将以迎亚运高铁冠名首发活动为契机，迈着奋力前行的铿锵脚步，怀着共襄亚运盛举的热情期待，以更高站位、更大担当、更优服务护航场馆运营、赛事开展；实施品牌营销、文化传播；助力绿色亚运、志愿行动；心心相融守护亚运梦想，携手共创美好未来。

(责编：曹淼、李源)