原标题:维信诺主导制定5项国际标准 覆盖OLED、柔性和电子显示共通领域

近日,IEC TC 110(国际电工委员会电子显示技术委员会)立项由维信诺主导制定的IEC 63211-2-21 Durability test methods for electronic displays - Part 2-21: Environmental tests - Test methods for heat and humidity(电子显示耐久性试验方法 第2-21部分:温度和湿度试验方法)。这是维信诺主导制定的第5项国际标准。

该标准对电子显示环境试验方法的温度和湿度进行了规范,并对于试验所处的标准大气条件、试验条件和试验步骤进行了详细规定,可适应当前和今后的标准化需求。环境试验主要分为高温、低温、湿热,温度变化4类,高温包括高温贮存、高温工作;低温包括低温贮存、低温工作;湿热包括稳态湿热(贮存)、稳态湿热(工作)、循环湿热(贮存);温度变化包括规定变化速率的温度变化、快速温度变化。

作为我国在电子显示环境共通领域立项的标准,从产品的角度而不是显示的种类对环境条件做出了规定,对完善电子显示耐久性标准体系建设,促进显示产业发展,都有着十分重要的意义。

累计主导制定5项国际标准

随着5G、人工智能、云计算等信息技术的快速发展,作为信息窗口的电子显示器应用越来越广泛,目前我们正在从“万物互联”进入"万物显示”时代。电子显示器品类繁多,应用领域众多,使用场景不尽相同,但是电子显示器包括液晶显示器(LCD)、有机发光二极管显示器(OLED),电子纸显示器(EPDs),柔性显示器(FDD),触摸屏和交互式显示器等,环境试验方法经常被用作评价电子显示器耐久性试验方法之一。不同的显示器有不同的环境试验方法标准,但是显示器的评价应从显示器的应用和客户体验来考虑。因此,统一电子显示器的试验方法,是行业内亟待解决的问题。

2019年10月,在上海IEC/TC110会议上,维信诺公司代表党鹏乐向各国专家介绍了电子显示,耐久性试验方法,环境试验,温度和湿度试验方法标准提案,建议开展该部分研究并对行业的测试项目及结果进行分析,获得各国专家认可,成立了PWI工作组。PWI项目成员经过三个月的标准文本草案编写,在2020年2月,WG14工作组网络会议中报告研究成果及具体测试方法,该提案于此次网络会议上获得了各个国家专家的积极响应和支持,并同意由中国国家委员会准备标准提案NP文件快速提交至IEC进行投票,加速电子显示耐久性试验方法、环境试验、温度和湿度试验方法的标准进程。

据了解,维信诺已参加IEC/TC100下属的WG8(柔性显示器件)、WG18(有机发光二极管显示器)、WG14(电子显示耐久性试验方法)等三个工作组,主导制定5项国际标准,所主导制订标准的指导范围从单一的OLED领域已扩展至柔性显示领域,乃至最新这条涵盖所有显示技术的国际标准。

响应国家标准政策 筑牢产业发展基础

近年来,在我国产业环境和相关政策的引导和支持下,我国新型显示产业得到了快速发展,整体规模不断扩大,竞争力逐渐增强,新型显示产业的发展能够促进我国产业结构的调整和优化,对提升我国在显示产业领域的国际竞争力形成优势产业具有重大的战略意义。该条国际标准的立项是维信诺贯彻落实《国家标准化发展纲要》,筑牢产业发展基础,加大基础通用标准研制应用力度所取得的最新成果,势必将助力推动我国由“显示大国”向“显示强国”迈进。

目前,电子显示共通标准处于刚建立阶段,我国通过积极参与电子显示共同标准的制定,也为后续发展完整的电子显示标准体系,组建电子显示专利池,培育电子显示产业联盟,打下了坚实的基础,为我国在显示领域争取话语权,为相关企业进入国际显示竞争降低了门槛,能够提升我国显示企业在国际中的核心竞争力。

