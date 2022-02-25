原标题：阿里张勇：产业数字化进程刚开始 将加速推动数实融合

2月24日，阿里巴巴发布2022财年三季报。在当晚召开的分析师电话会上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，去年四季度以来，国家强调做强做优做大数字经济，对于平台经济的发展也提出了清晰的方向：建立健全平台治理体系，促进平台经济规范健康可持续发展。“阿里巴巴在商业理念、社会责任等方面的自我要求与之高度一致。”

阿里巴巴正在加速推动数实融合。在北京冬奥会期间，阿里巴巴利用沉淀23年的数字技术服务百年奥运数字化，阿里云支撑赛事运营所需的核心系统100%上云。北京冬奥会带动的“冰雪经济”也在淘宝天猫平台得到印证。新的需求场景为中国冰雪运动品牌在海内外市场创造了加速发展的新契机，这是实实在在的实体经济。

张勇表示，中国产业数字化的进程才刚刚开始，阿里将长期致力于服务实体经济，服务于各行各业的产业数字化进程。这也是阿里长期健康可持续发展的最大机会和基础。就像冬奥上云一样，阿里巴巴看到了很多行业未来数字化的巨大机会，比如新能源汽车、金融、医疗等，都是对算力、对智能有极大需求的高潜力行业，阿里巴巴将利用阿里云的自研技术产品优势，针对这些行业推出相应解决方案。

一直以来，阿里巴巴都是帮助实体企业进行数字化转型的先行者，大量业务与实体经济高度融合。旗下平台为中小企业提供精准供需对接，推动物流行业智慧转型、服务企业供应链数字化改造，以数字技术为传统制造业及能源等行业提质增效。

以清洁能源领域为例，全国近30个城市的100座垃圾焚烧炉已装上阿里云工业大脑，通过AI技术使生活垃圾焚烧的环保指标更稳定，单位发电量提升，全年可多发3.6亿度绿电，相当于一个中型水电站的发电量。同时，阿里云向行业开放核心能力，与行业专家、能源企业共同推进垃圾发电的绿色、低碳与高效，数字经济助力实体经济低碳转型的生态效应逐渐形成。

在物流行业，为了让乡村物流“最后一公里”更高效，菜鸟在乡镇和村一级扩大物流服务站服覆盖，用一系列“贴地好用”的数字化技术对乡村驿站进行改造，加速快递下乡进村，激活农村市场的消费力。在农产品核心主产区增加建设上行产地仓。

在智能制造领域，阿里巴巴旗下犀牛智造在服饰设计环节为商家引入创新的人工智能技术，将新品服饰开发周期缩短到两周内，相比传统模式提效5倍。作为新制造的代表，犀牛智造入选世界经济论坛“灯塔工厂”，并成为入选工信部《2021年工业互联网平台创新领航应用案例名单》140个案例中的唯一一家互联网企业。

张勇表示，未来阿里巴巴将坚持服务民生，服务以中小企业为代表的广大客户，服务产业数字化，服务实体经济，造福社会，面向未来，创造健康和可持续的发展之路。（许洁）

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