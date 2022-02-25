新疆将投入8000万补贴促消费潜力释放
2022年02月25日15:27 | 来源：新华网
小字号
新华社乌鲁木齐2月25日电（记者郝玉）地处我国西北的新疆计划联合百余家企业投入8000万元补贴，释放消费市场活力。
新疆维吾尔自治区商务厅市场运行和消费促进处负责人杨雪莉在25日新疆惠民消费月启动仪式上介绍，今年3月开始，百余家企业将以线上线下结合的方式，在新疆14个地州范围内开展为期一个月的惠民消费活动，重点给予各类电器、土特产品、汽车成品油等消费补贴。
除本地多重让利活动之外，今年上半年新疆还将在海南、福建等地开展农产品产销对接会，促进新疆消费体量提质升级。
新疆有着丰富的旅游、农业资源，消费潜力较大。立足国内大循环，近年来新疆通过打通线上消费、完善直播业态、发放政府消费券等措施，有力促进消费总体回暖。
(责编：杨光宇、牛镛)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 铁路部门积极应对雨雪天气 抓好电煤保供运输
- 人民网北京2月25日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，连日来，云南东北部、贵州东部、湖南中部等多地出现大到暴雪天气。铁路部门积极应对恶劣天气带来的影响，确保旅客平安有序出行，抓好电煤保供运输，满足人民群众用电需求。…
相关新闻
- 评论
- 关注